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https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-روسيا-مكتفية-ذاتيا-بطريقة-تجنبها-العقوبات--1056281009.html
بيسكوف: روسيا مكتفية ذاتيا بطريقة تجنبها العقوبات
بيسكوف: روسيا مكتفية ذاتيا بطريقة تجنبها العقوبات
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنها وصلت لهذه المكانة حتى لا تكون عرضة للعقوبات التي يقترحها الغرب. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:35+0000
2022-01-16T16:35+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن دولة كبيرة جدا ولدينا اكتفاء ذاتي عال جدا لن نكون عرضة لمثل هذه العقوبات (التي يقترحها الغرب)، عليكم أن تعوا ذلك (تفهوا ذلك)".وشدد بيسكوف على أن الولايات المتحدة تجد نفسها "مجبرة على العيش تحت عباءة العقوبات"، وردا على ذلك تعمل روسيا على تطوير الإنتاج المحلي والاقتصاد لتعويض النقص في بعض الأجزاء والعناصر المستوردة. وبين بيسكوف أن روسيا ستنتجها بنفسها الأمر الذي يسرع من نمو الاقتصاد الوطني.وكان قد أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا بإمكانها التغلب على العقوبات الأمريكية المحتملة على السوق الثانوية للدين العام من خلال الطلب الداخلي.هذا ويقترح مشروع القانون الذي قدّمه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من حزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات قاسية ضد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، الدين العام والمسؤولين رفيعي المستوى في حال حدوث تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، اقترحوا، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات إلزامية ضد المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين.يتضمن مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء عن الحزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات مؤلمة، على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي والدين العام، في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وحذر الرئيس فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، جرت أواخر العام المنصرم، من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين؛ قائلا إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحا".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/وزير-المالية-الروسي-يمكننا-مواجهة-عقوبات-واشنطن-المحتملة-على-السوق-الثانوية-للدين-العام-1056206088.html
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روسيا

بيسكوف: روسيا مكتفية ذاتيا بطريقة تجنبها العقوبات

16:35 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنها وصلت لهذه المكانة حتى لا تكون عرضة للعقوبات التي يقترحها الغرب.
وقال بيسكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن دولة كبيرة جدا ولدينا اكتفاء ذاتي عال جدا لن نكون عرضة لمثل هذه العقوبات (التي يقترحها الغرب)، عليكم أن تعوا ذلك (تفهوا ذلك)".
وشدد بيسكوف على أن الولايات المتحدة تجد نفسها "مجبرة على العيش تحت عباءة العقوبات"، وردا على ذلك تعمل روسيا على تطوير الإنتاج المحلي والاقتصاد لتعويض النقص في بعض الأجزاء والعناصر المستوردة. وبين بيسكوف أن روسيا ستنتجها بنفسها الأمر الذي يسرع من نمو الاقتصاد الوطني.
وكان قد أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا بإمكانها التغلب على العقوبات الأمريكية المحتملة على السوق الثانوية للدين العام من خلال الطلب الداخلي.

"الحديث يدور حول الدين العام. يقولون لنا أن القيود ستكون ضد السوق الثانوية للدين العام. هذا لا يسرّنا بالطبع، لكن يمكن التغلب على ذلك في إطار المؤسسات المالية الموجودة، أعتقد أنها ستنجح في حال ظهر مثل هذا الخطر".

أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي
هذا ويقترح مشروع القانون الذي قدّمه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من حزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات قاسية ضد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، الدين العام والمسؤولين رفيعي المستوى في حال حدوث تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
وزير المالية الروسي: يمكننا مواجهة عقوبات واشنطن المحتملة على السوق الثانوية للدين العام
14 يناير, 16:14 GMT
وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، اقترحوا، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات إلزامية ضد المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين.
يتضمن مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء عن الحزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات مؤلمة، على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي والدين العام، في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
وحذر الرئيس فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، جرت أواخر العام المنصرم، من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين؛ قائلا إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحا".
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