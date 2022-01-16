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https://arabic.sputniknews.com/20220116/ترامب-يخرج-إلى-المسرح-للقاء-مؤيديه-على-أنغام-موسيقى-المصارع-أندرتيكر-فيديو-1056263286.html
ترامب يخرج إلى المسرح للقاء مؤيديه على أنغام موسيقى المصارع "أندرتيكر"... فيديو
ترامب يخرج إلى المسرح للقاء مؤيديه على أنغام موسيقى المصارع "أندرتيكر"... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تقديم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ‏ترامب، في أول تجمع له لعام 2022، والتي جاءت مصحوبة بموسيقى نجم... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:54+0000
2022-01-16T10:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وظهرت الموسيقى الجنائزية الخاصة بـ"أندرتيكر" خلال تجمع أنصار ترامب، الذي أقيم، أمس السبت، في ولاية أريزونا، قبل اعتلاء الرئيس السابق المنصة.وبدأ تشغيل الموسيقى مع عرض لقطات على الشاشات تنتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي استمر عرضها لمدة 30 ثانية، قبل أن يقوم أحد المذيعين بتقديم ترامب للجمهور.واستخدم مارك كالاواي الشهير بـ"أندرتيكر" موسيقاه الحزينة بطيئة الوتيرة عند الدخول إلى حلبة المصارعة، ونزال منافسيه من المصارعين التابعين لشركة "WWE".يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة "WWE"، فينس ماكمان، تجمعه صداقة وطيدة بدونالد ترامب، بل وتنافسا في إحدى المباريات قبل سنوات حول أن الفائز سيتم قص شعره، وكان الخاسر هو ماكمان الذ قام ترامب بحلاقة شعره بنفسه.وفي أول تجمع له لعام 2022، انتقد ترامب العديد من سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منها إخلاء الجيش الأمريكي لكافة قواعده في أفغانستان العام الماضي، والتضخم، وارتفاع الأسعار في البلاد.كما اتهم ترامب المباحث الفيدرالية "إف بي آي" أنها وراء تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021، الذي وقع في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يخرج إلى المسرح للقاء مؤيديه على أنغام موسيقى المصارع "أندرتيكر"... فيديو

10:54 GMT 16.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع لأنصاره، 15 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع لأنصاره، 15 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع لأنصاره، 15 يناير/ كانون الثاني 2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تقديم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ‏ترامب، في أول تجمع له لعام 2022، والتي جاءت مصحوبة بموسيقى نجم المصارعة الشهير ‏‏"أندرتيكر" (الحانوتي).‏
وظهرت الموسيقى الجنائزية الخاصة بـ"أندرتيكر" خلال تجمع أنصار ترامب، الذي أقيم، أمس السبت، في ولاية أريزونا، قبل اعتلاء الرئيس السابق المنصة.
وبدأ تشغيل الموسيقى مع عرض لقطات على الشاشات تنتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي استمر عرضها لمدة 30 ثانية، قبل أن يقوم أحد المذيعين بتقديم ترامب للجمهور.
واستخدم مارك كالاواي الشهير بـ"أندرتيكر" موسيقاه الحزينة بطيئة الوتيرة عند الدخول إلى حلبة المصارعة، ونزال منافسيه من المصارعين التابعين لشركة "WWE".
يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة "WWE"، فينس ماكمان، تجمعه صداقة وطيدة بدونالد ترامب، بل وتنافسا في إحدى المباريات قبل سنوات حول أن الفائز سيتم قص شعره، وكان الخاسر هو ماكمان الذ قام ترامب بحلاقة شعره بنفسه.
وفي أول تجمع له لعام 2022، انتقد ترامب العديد من سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منها إخلاء الجيش الأمريكي لكافة قواعده في أفغانستان العام الماضي، والتضخم، وارتفاع الأسعار في البلاد.
كما اتهم ترامب المباحث الفيدرالية "إف بي آي" أنها وراء تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021، الذي وقع في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
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