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تركيا تبدأ الإنتاج الضخم لطائرتها الهجومية الخفيفة "حورجيت"
تركيا تبدأ الإنتاج الضخم لطائرتها الهجومية الخفيفة "حورجيت"
بدأت تركيا عملية الإنتاج الضخم لطائرتها الهجومية الخفيفة "حورجيت"، التي بدأ برنامج تصنيعها منذ عام 2018 لتكون طائرة تدريب ذات قدرات قتالية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:33+0000
2022-01-16T10:33+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
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ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لبدء الانتاج التسلسلي بكميات ضخمة من الطائرة التي تم تطويرها محليا.ولفتت المجلة إلى أنه تم اتخاذ قرار بدء الإنتاج التسلسلي في الـ 12 من يناير/ كانون الثاني الجاري.ولم تكشف شركة الصناعات الفضائية التركية "توساش" تفاصيل عن عدد الطائرات التي سيتم إنتاجها خلال خطة الإنتاج الأولى للطائرة.يذكر أنه تم إطلاق برنامج إنتاج الطائرة في عام 2018، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه تم وضع هدف للانتهاء من تصميم واختبارات الطائرة وتنفيذها لأول رحلة جوية في 2022.ولفتت المجلة إلى أن الطائرة الهجومية "حورجيت" خضعت لاختبارات متنوعة لتحديد مدى جاهزيتها للعمليات القتالية.
https://arabic.sputniknews.com/20210418/تركيا-تكشف-عن-طائرة-تستطيع-الهبوط-والإقلاع-من-حاملات-الطائرات-صور-وفيديو--1048726339.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم

تركيا تبدأ الإنتاج الضخم لطائرتها الهجومية الخفيفة "حورجيت"

10:33 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSEطائرة حورجيت التركية - طائرة تدريب ومقاتلة خفيفة
طائرة حورجيت التركية - طائرة تدريب ومقاتلة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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بدأت تركيا عملية الإنتاج الضخم لطائرتها الهجومية الخفيفة "حورجيت"، التي بدأ برنامج تصنيعها منذ عام 2018 لتكون طائرة تدريب ذات قدرات قتالية.
ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لبدء الانتاج التسلسلي بكميات ضخمة من الطائرة التي تم تطويرها محليا.
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ولفتت المجلة إلى أنه تم اتخاذ قرار بدء الإنتاج التسلسلي في الـ 12 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولم تكشف شركة الصناعات الفضائية التركية "توساش" تفاصيل عن عدد الطائرات التي سيتم إنتاجها خلال خطة الإنتاج الأولى للطائرة.
يذكر أنه تم إطلاق برنامج إنتاج الطائرة في عام 2018، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه تم وضع هدف للانتهاء من تصميم واختبارات الطائرة وتنفيذها لأول رحلة جوية في 2022.
ولفتت المجلة إلى أن الطائرة الهجومية "حورجيت" خضعت لاختبارات متنوعة لتحديد مدى جاهزيتها للعمليات القتالية.
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