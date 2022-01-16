تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/دولة-عربية-تصل-درجات-الحرارة-فيها-إلى-الصفر-بدءا-من-الثلاثاء-المقبل-1056260570.html
دولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
دولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
تتعرض دلة الكويت لموجة برد قارص، لمدة خمسة أيام، بدءً من الثلاثاء المقبل وحتى السبت الذي يليه. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:20+0000
2022-01-16T09:20+0000
برد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049456697_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e461b0bd69981707e00338914313f0c.jpg
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، أكد خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، أن الكويت سوف تتعرض إلى موجة برد تلامس فيها درجات الحرارة الصفر في بعض المناطق.وأوضح القراوي أن هذه الموجة ناتجة عن "دخول جبهة هوائية باردة، في ظل نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية وتعمق المرتفع الجوي المؤثر في شمال شبه الجزيرة العربية".وقال: "المرتفع الأوروبي الذي نتأثر به يمتد من شرق أوروبا وحتى شمال شبه الجزيرة، ومن المنتظر أن تعاود الأجواء الشتوية المعتدلة منتصف الأسبوع المقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20210117/تحذير-للكويتيين-موجة-برد-قارس-تضرب-البلاد-خلال-أيام-1047819923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049456697_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a0c4511e256b34871937ce48c75bac1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
برد

دولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل

09:20 GMT 16.01.2022
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
تتعرض دلة الكويت لموجة برد قارص، لمدة خمسة أيام، بدءً من الثلاثاء المقبل وحتى السبت الذي يليه.
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، أكد خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، أن الكويت سوف تتعرض إلى موجة برد تلامس فيها درجات الحرارة الصفر في بعض المناطق.
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2021
تحذير للكويتيين… موجة برد قارس تضرب البلاد خلال أيام
17 يناير 2021, 09:50 GMT
وأوضح القراوي أن هذه الموجة ناتجة عن "دخول جبهة هوائية باردة، في ظل نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية وتعمق المرتفع الجوي المؤثر في شمال شبه الجزيرة العربية".
ورجح خبير الأرصاد الجوية الكويتي أن تتعرض بعض مناطق الكويت إلى أن تصل فيها درجات الحرارة للصفر، وتحديدا يومي الأربعاء والخميس، مع احتمالية أن تتعرض لأمطار وصفها بالخفيفة، ليل الإثنين وفجر الثلاثاء.
وقال: "المرتفع الأوروبي الذي نتأثر به يمتد من شرق أوروبا وحتى شمال شبه الجزيرة، ومن المنتظر أن تعاود الأجواء الشتوية المعتدلة منتصف الأسبوع المقبل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:02 GMTديوكوفيتش معلقا على الحكم بترحيله: أحترم قرار المحكمة وأشعر بخيبة أمل
10:01 GMTمي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا... كشفت عنها سرا قبل 8 سنوات
09:55 GMTمجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة
09:44 GMTأردوغان: تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها
09:39 GMTخبير عراقي: 360 مليار دولار فاتورة الفساد في البلاد
09:33 GMTمن 8 دول... تسمية أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي"
09:27 GMTمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. صور
09:24 GMTصحيفة: زيارة وزير الخارجية الأردنية إلى واشنطن قد تسهم بتخفيف وطأة "قانون قيصر"
09:24 GMT بعد الكشف عن حالات تزوير في ولاية أريزونا... ترامب يؤكد أن انتخابات 2020 سرقت
09:22 GMTرئيس الوزراء الأسترالي يعلق على قرار ترحيل ديوكوفيتش وغيابه عن بطولة أستراليا للتنس
09:20 GMTدولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
09:11 GMTالسودان يسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر"
09:09 GMTإصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو
09:07 GMTانفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين
09:00 GMTبرنامج يسخر من استجابة بايدن لمتحور "أوميكرون": "سبايدر مان" هو السبب... فيديو
08:51 GMTمقارنة بسيطة بين الروبوتات العسكرية الروسية والأمريكية
08:43 GMTشوارع إسرائيل تتحول إلى أنهار بسبب هطول الأمطار.. صور وفيديو
08:25 GMT‏"آبل" لموظفيها: شهادة تلقي الجرعة المعززة أساسية لدخول المكتب
08:11 GMTالقضاء الأسترالي يقضي بترحيل ديوكوفيتش لأسباب صحية
08:10 GMTوفد من غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية يزور العراق لبحث تعزيز التعاون