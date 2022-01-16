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https://arabic.sputniknews.com/20220116/دولة-عربية-تصل-درجات-الحرارة-فيها-إلى-الصفر-بدءا-من-الثلاثاء-المقبل-1056260570.html
دولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
دولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
تتعرض دلة الكويت لموجة برد قارص، لمدة خمسة أيام، بدءً من الثلاثاء المقبل وحتى السبت الذي يليه. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:20+0000
2022-01-16T09:20+0000
2022-01-16T09:20+0000
برد
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وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، أكد خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، أن الكويت سوف تتعرض إلى موجة برد تلامس فيها درجات الحرارة الصفر في بعض المناطق.وأوضح القراوي أن هذه الموجة ناتجة عن "دخول جبهة هوائية باردة، في ظل نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية وتعمق المرتفع الجوي المؤثر في شمال شبه الجزيرة العربية".وقال: "المرتفع الأوروبي الذي نتأثر به يمتد من شرق أوروبا وحتى شمال شبه الجزيرة، ومن المنتظر أن تعاود الأجواء الشتوية المعتدلة منتصف الأسبوع المقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20210117/تحذير-للكويتيين-موجة-برد-قارس-تضرب-البلاد-خلال-أيام-1047819923.html
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برد
دولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
تتعرض دلة الكويت لموجة برد قارص، لمدة خمسة أيام، بدءً من الثلاثاء المقبل وحتى السبت الذي يليه.
وحسب تصريحات نقلتها
القبس الكويتية
، أكد خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، أن الكويت سوف تتعرض إلى موجة برد تلامس فيها درجات الحرارة الصفر في بعض المناطق.
وأوضح القراوي أن
هذه الموجة
ناتجة عن "دخول جبهة هوائية باردة، في ظل نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية وتعمق المرتفع الجوي المؤثر في شمال شبه الجزيرة العربية".
ورجح خبير الأرصاد الجوية الكويتي أن تتعرض بعض مناطق الكويت إلى أن تصل فيها درجات الحرارة للصفر، وتحديدا يومي الأربعاء والخميس، مع احتمالية أن
تتعرض لأمطار
وصفها بالخفيفة، ليل الإثنين وفجر الثلاثاء.
وقال: "المرتفع الأوروبي الذي نتأثر به يمتد من شرق أوروبا وحتى شمال شبه الجزيرة، ومن المنتظر أن تعاود الأجواء الشتوية المعتدلة منتصف الأسبوع المقبل".