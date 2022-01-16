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https://arabic.sputniknews.com/20220116/عودة-20-طائرة-تابعة-لقوات-حفظ-السلام-إلى-روسيا-من-كازاخستان-1056274739.html
عودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان
عودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان
وصلت 20 طائرة من كازاخستان على متنها جنود روس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:34+0000
2022-01-16T14:34+0000
روسيا
العالم
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وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "وصلت عشرون طائرة من طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية مع قوات حفظ السلام الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو".الجدير بالذكر، أن جزءا من قوات حفظ السلام، عاد يوم أمس السبت، من كازاخستان إلى روسيا. عن طريقة 15 طائرة نقل عسكرية روسية.أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أمس السبت، موعد خروج قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة من كازاخستان.وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1": "سيتم إخراج قوات حفظ السلام بالكامل من كازاخستان... في غضون أسبوع تقريبا ستنقل جميع الوحدات والأفراد إلى نقاط الانتشار الدائم".وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص على أن جميع القوات ستعود إلى نقاط الانتشار الدائم بحلول 19 يناير/ كانون الثاني، إذا لم تلعب الأحوال الجوية دورا في الأمر.واعتبر الأمين العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة في وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.
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روسيا, العالم

عودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان

14:34 GMT 16.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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وصلت 20 طائرة من كازاخستان على متنها جنود روس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "وصلت عشرون طائرة من طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية مع قوات حفظ السلام الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو".

وأفرغ العسكريون التابعون للقوات المحمولة جوا، الأسلحة والمعدات العسكرية وأمتعتهم في المطار، ثم توجهوا إلى نقاط الانتشار الدائم.

الجدير بالذكر، أن جزءا من قوات حفظ السلام، عاد يوم أمس السبت، من كازاخستان إلى روسيا. عن طريقة 15 طائرة نقل عسكرية روسية.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: قوات حفظ السلام تغادر كازاخستان بحلول 19 يناير
أمس, 18:14 GMT
أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أمس السبت، موعد خروج قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة من كازاخستان.
وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1": "سيتم إخراج قوات حفظ السلام بالكامل من كازاخستان... في غضون أسبوع تقريبا ستنقل جميع الوحدات والأفراد إلى نقاط الانتشار الدائم".
الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
أحداث كازاخستان
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لم تقع أية اشتباكات بين قوات حفظ السلام والمدنيين في كازاخستان
أمس, 17:10 GMT
وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص على أن جميع القوات ستعود إلى نقاط الانتشار الدائم بحلول 19 يناير/ كانون الثاني، إذا لم تلعب الأحوال الجوية دورا في الأمر.
واعتبر الأمين العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة في وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.
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