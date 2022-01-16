https://arabic.sputniknews.com/20220116/عودة-20-طائرة-تابعة-لقوات-حفظ-السلام-إلى-روسيا-من-كازاخستان-1056274739.html

عودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان

عودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان

وصلت 20 طائرة من كازاخستان على متنها جنود روس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T14:34+0000

2022-01-16T14:34+0000

2022-01-16T14:34+0000

روسيا

العالم

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وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "وصلت عشرون طائرة من طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية مع قوات حفظ السلام الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو".الجدير بالذكر، أن جزءا من قوات حفظ السلام، عاد يوم أمس السبت، من كازاخستان إلى روسيا. عن طريقة 15 طائرة نقل عسكرية روسية.أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أمس السبت، موعد خروج قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة من كازاخستان.وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1": "سيتم إخراج قوات حفظ السلام بالكامل من كازاخستان... في غضون أسبوع تقريبا ستنقل جميع الوحدات والأفراد إلى نقاط الانتشار الدائم".وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص على أن جميع القوات ستعود إلى نقاط الانتشار الدائم بحلول 19 يناير/ كانون الثاني، إذا لم تلعب الأحوال الجوية دورا في الأمر.واعتبر الأمين العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة في وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-قوات-حفظ-السلام-تغادر-كازاخستان-بحلول-19-يناير-1056245397.html

https://arabic.sputniknews.com/20220115/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-لم-تقع-أية-اشتباكات-بين-قوات-حفظ-السلام-والمدنيين-في-كازاخستان-1056243128.html

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