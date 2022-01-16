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https://arabic.sputniknews.com/20220116/فرقاء-جنوب-السودان-يوقعون-اتفاقا-للسلام-في-الخرطوم-1056291669.html
فرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاقا للسلام في الخرطوم
فرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاقا للسلام في الخرطوم
وقع فرقاء جنوب السودان اتفاقا للسلام اليوم الأحد، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان الاتفاق برعاية من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T20:58+0000
2022-01-16T20:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد وضع الاتفاق حدا لحرب امتدت لأعوام طويلة.وقال الوسيط السوداني، اللواء حمزة يوسف، إن الاتفاق يعد "سلام الشجعان"، حيث أنهى الحرب بين الفرقاء.وتابع حمزة في كلمة له اليوم، في حفل توقيع الاتفاق والذي جرى في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية، أن "السودان وضع كافة إمكانياته من أجل معاونة الإخوة الفرقاء في دولة جنوب السودان إستشعارا للمسؤولية لطي مرحلة الحرب داعماً وراعياً لها من أجل الوصول إلى السلام".وأشار قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الفريق سيمون قرويج، إلى دور السودان وإسهامه في إنجاح عملية السلام.واعتبر سيمون قرويج أن دور مجلس السيادة السوداني كان هاما في عملية السلام والوصول إلى الاتفاق.ورأى قرويج أن الأهم في هذا الاتفاق هو تنفيذه خصوصا عبر الترتيبات الأمنية، التي اعتبرها "محور الاتفاق".وهو نفس الأمر الذي أكد عليه الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة، حيث يرى أن الترتيبات الأمنية هي البند الأهم في هذا الاتفاق، وهي الجوهرية في إنجاحه.وأكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان الجنرال توت قلواك "عظيم إمتنانه للدور الذي قام به السودان من أجل إنجاح العملية السلمية في الجنوب، وأبدى استعداد حكومة جنوب السودان للعمل بجد ليدخل الاتفاق حيز التنفييذ بشكل فعال"، كما جاء في وكالة الأنباء السودانية.
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أخبار السودان اليوم

فرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاقا للسلام في الخرطوم

20:58 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Samir Bolريك مشار نائب رئيس جنوب السودان
ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Samir Bol
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وقع فرقاء جنوب السودان اتفاقا للسلام اليوم الأحد، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان الاتفاق برعاية من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد وضع الاتفاق حدا لحرب امتدت لأعوام طويلة.
وقال الوسيط السوداني، اللواء حمزة يوسف، إن الاتفاق يعد "سلام الشجعان"، حيث أنهى الحرب بين الفرقاء.
وتابع حمزة في كلمة له اليوم، في حفل توقيع الاتفاق والذي جرى في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية، أن "السودان وضع كافة إمكانياته من أجل معاونة الإخوة الفرقاء في دولة جنوب السودان إستشعارا للمسؤولية لطي مرحلة الحرب داعماً وراعياً لها من أجل الوصول إلى السلام".
وأشار قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الفريق سيمون قرويج، إلى دور السودان وإسهامه في إنجاح عملية السلام.
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واعتبر سيمون قرويج أن دور مجلس السيادة السوداني كان هاما في عملية السلام والوصول إلى الاتفاق.
ورأى قرويج أن الأهم في هذا الاتفاق هو تنفيذه خصوصا عبر الترتيبات الأمنية، التي اعتبرها "محور الاتفاق".
وهو نفس الأمر الذي أكد عليه الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة، حيث يرى أن الترتيبات الأمنية هي البند الأهم في هذا الاتفاق، وهي الجوهرية في إنجاحه.
وأكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان الجنرال توت قلواك "عظيم إمتنانه للدور الذي قام به السودان من أجل إنجاح العملية السلمية في الجنوب، وأبدى استعداد حكومة جنوب السودان للعمل بجد ليدخل الاتفاق حيز التنفييذ بشكل فعال"، كما جاء في وكالة الأنباء السودانية.
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