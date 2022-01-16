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قوى الحرية والتغيير في السودان تقترح توسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بضم أطراف دولية
قوى الحرية والتغيير في السودان تقترح توسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بضم أطراف دولية
أعلنت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، اليوم الأحد، "التعاطي إيجابا" مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن دعوة جميع الأطراف... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:21+0000
2022-01-16T11:21+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت قوى الحرية والتغيير، في بيان حول الدعوة الأممية، أنها مستعدة للتشاور مع قطاعات أخرى من قوى الشعب السوداني للوصول لاستعادة المسار الديمقراطي.ونوهت إلى ضرورة "تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها".كما أشار البيان إلى أنه يجب أن يكون الغرض من المبادرة الأممية "إنهاء الوضع الانقلابي في السودان وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة".يأتي ذلك ردا على المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن دعوة جميع الأطراف للحوار بهدف الخروج من حالة الاستقطاب الشديد القائم حاليا وإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/البرهان-يتلقى-رسالة-خطية-من-الاتحاد-الأفريقي-تتعلق-برؤية-الخروج-من-أزمة-السودان-1056243302.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

قوى الحرية والتغيير في السودان تقترح توسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بضم أطراف دولية

11:21 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، اليوم الأحد، "التعاطي إيجابا" مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن دعوة جميع الأطراف للحوار.
الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت قوى الحرية والتغيير، في بيان حول الدعوة الأممية، أنها مستعدة للتشاور مع قطاعات أخرى من قوى الشعب السوداني للوصول لاستعادة المسار الديمقراطي.

وأضافت "من موقع رغبتنا الأصيلة في إنجاح المبادرة .. فإننا ندعو إلى توسيعها وذلك بإنشاء آلية دولية تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة وتضم كلا من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيلا للجيران من الدول العربية والأفريقية".

القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
البرهان يتلقى رسالة خطية من الاتحاد الأفريقي تتعلق برؤية الخروج من أزمة السودان
أمس, 17:18 GMT
ونوهت إلى ضرورة "تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها".
كما أشار البيان إلى أنه يجب أن يكون الغرض من المبادرة الأممية "إنهاء الوضع الانقلابي في السودان وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة".
يأتي ذلك ردا على المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن دعوة جميع الأطراف للحوار بهدف الخروج من حالة الاستقطاب الشديد القائم حاليا وإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
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