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https://arabic.sputniknews.com/20220116/كاميرا-خفية-تلتقط-ممرضة-تفرغ-جرعة-اللقاح-في-منديل-قبل-حقن-الأشخاص-به-فيديو-1056280406.html
كاميرا خفية تلتقط ممرضة تفرغ جرعة اللقاح في منديل قبل حقن الأشخاص به... فيديو
كاميرا خفية تلتقط ممرضة تفرغ جرعة اللقاح في منديل قبل حقن الأشخاص به... فيديو
التقطت كاميرا خفية ممرضة وهي تفرغ جرعة اللقاح في منديل قبل حقن الأشخاص به، وتسببت في القبض عليها. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:27+0000
2022-01-16T16:27+0000
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وحسب قناة "CorriereTv"، ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية أمس السبت القبض على ممرضة تصدر شهادات مزورة للتلقيح المضاد لكوفيد-19 لمن يرفضون الحصول عليه.وأوضحت القناة أن كاميرا المراقبة في مستشفى "فييرا ديل ميديتيرانيو" أظهرت أن الممرضة تقوم بحقن المواطنين بجرعات اللقاح بعد أن تقوم بتفريغها بالكامل بعيدا عن أجسادهم.ثم تقوم بإصدار شهادات لهم تثبت حصولهم على التطعيم مقابل الحصول على رشوة.ويظهر في الفيديو الممرضة وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع الشخص.وأشارت القناة إلى أن الشرطة قامت بتوجيه اتهامات لممرضة تتعلق بالفساد والتزوير وإهدار المال العام.ووفقا للقناة فإن بعض الإيطاليين يلجأون إلى ذلك لأنهم لا يرغبون في تلقي اللقاح وفي الوقت نفسه يحتاجون شهادة التطعيم من أجل مواصلة حياتهم دون قيود.يذكر أن السلطات في إيطاليا تجبر المواطنين على إظهار شهادات الحصول على اللقاح من أجل استخدام المواصلات العامة والدخول إلى المقاهي والفنادق وغيرها من الأماكن العامة، لمواجهة الموجة الجديدة من انتشار فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/إيطاليا--تسجيل-أعلى-معدل-يومي-للوفيات-بسبب-كورونا-منذ-مايو-الماضي--1055934397.html
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

كاميرا خفية تلتقط ممرضة تفرغ جرعة اللقاح في منديل قبل حقن الأشخاص به... فيديو

16:27 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya
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التقطت كاميرا خفية ممرضة وهي تفرغ جرعة اللقاح في منديل قبل حقن الأشخاص به، وتسببت في القبض عليها.
وحسب قناة "CorriereTv"، ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية أمس السبت القبض على ممرضة تصدر شهادات مزورة للتلقيح المضاد لكوفيد-19 لمن يرفضون الحصول عليه.
وأوضحت القناة أن كاميرا المراقبة في مستشفى "فييرا ديل ميديتيرانيو" أظهرت أن الممرضة تقوم بحقن المواطنين بجرعات اللقاح بعد أن تقوم بتفريغها بالكامل بعيدا عن أجسادهم.
ثم تقوم بإصدار شهادات لهم تثبت حصولهم على التطعيم مقابل الحصول على رشوة.
ويظهر في الفيديو الممرضة وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع الشخص.
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وأشارت القناة إلى أن الشرطة قامت بتوجيه اتهامات لممرضة تتعلق بالفساد والتزوير وإهدار المال العام.
ووفقا للقناة فإن بعض الإيطاليين يلجأون إلى ذلك لأنهم لا يرغبون في تلقي اللقاح وفي الوقت نفسه يحتاجون شهادة التطعيم من أجل مواصلة حياتهم دون قيود.
يذكر أن السلطات في إيطاليا تجبر المواطنين على إظهار شهادات الحصول على اللقاح من أجل استخدام المواصلات العامة والدخول إلى المقاهي والفنادق وغيرها من الأماكن العامة، لمواجهة الموجة الجديدة من انتشار فيروس كورونا.
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