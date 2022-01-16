تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤول-في-مالي-لسبوتنيك-الشعب-يطالب-بخروج-فرنسا-ويريد-التعاون-مع-روسيا-1056267856.html
مسؤول في مالي لسبوتنيك: الشعب يطالب بخروج فرنسا ويريد التعاون مع روسيا
مسؤول في مالي لسبوتنيك: الشعب يطالب بخروج فرنسا ويريد التعاون مع روسيا
أكد رئيس منظمة القادة الشباب في مالي، عمر سومانو، أن خروج القوات الفرنسية من البلاد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع روسيا تمثل أبرز الموضوعات التي طالب آلاف... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T12:34+0000
2022-01-16T12:34+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049148470_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_48c15b1f939ab4009c5708f0772bae51.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سومانو، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "نشعر أن مشكلة مالي في الأساس هي فرنسا. وإننا نرى أن الوجود العسكري الفرنسي في البلاد على مر السنين لم يأت بحلول، بل أن المتمردين في تواصل مع فرنسا".كما أكد سومانو أن الشعب المالي يدعم الحكومة الانتقالية، ويؤيد تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى حين توفر جميع الشروط اللازمة؛ مؤكدا على أنها المرة الأولى في مالي، ينزل الجميع إلى الشوارع بدون "دافع المال" بل لدعم السلطة وللوحدة الوطنية.وحول فرص القيام بمظاهرات أخرى، قال سومانو: "سننتظر نتيجة المظاهرة. هل سيتراجع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن موضوع العقوبات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك. أعتقد أن المظاهرات ستتواصل".وتظاهر آلاف المواطنين في جميع أنحاء مالي، الجمعة الماضية، بدعوة من الحكومة الانتقالية، رفضا للعقوبات القاسية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورا لآلاف المتظاهرين حاملين شعارات تدعم الحكومة الانتقالية وتطالب بخروج القوات الفرنسية من البلاد؛ من بينها "مالي تنتمي للماليين، وليس للمجتمع الدولي"، و" تأييد 100 بالمئة للرئيس أسيمي غويتا ورئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا"، و"تأمين الوطن قبل الانتخابات الرئاسية"، و"فرنسا ارحلي".وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي، عقب تصريح لوزير خارجيتها، عبد الله ديوب، بأنه سيكون من المستحيل استكمال الفترة الانتقالية بانتخابات في شباط/فبراير 2022، بسبب الوضع الأمني.وقررت المجموعة تجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية مع البلاد؛ باستثناء بيع السلع الطبية والأساسية.كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استدعاء السفراء من مالي وفرض عقوبات على المساعدات المالية، وأيدت الولايات المتحدة وفرنسا فرض العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/سكان-مالي-ينظمون-مسيرة-حاشدة-دعما-لسياسات-روسيا-في-بلادهم-1056256473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049148470_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d13902a70d60662654d0e7c3068aff78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن

مسؤول في مالي لسبوتنيك: الشعب يطالب بخروج فرنسا ويريد التعاون مع روسيا

12:34 GMT 16.01.2022
© AP Photoالماليون المؤيدون للإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا يجتمعون للاحتفال في باماكو، مالي، 21 أغسطس 2020
الماليون المؤيدون للإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا يجتمعون للاحتفال في باماكو، مالي، 21 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس منظمة القادة الشباب في مالي، عمر سومانو، أن خروج القوات الفرنسية من البلاد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع روسيا تمثل أبرز الموضوعات التي طالب آلاف المواطنين الذين تظاهروا يوم الجمعة الماضية بتحقيقها.
موسكو - سبوتنيك. وقال سومانو، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "نشعر أن مشكلة مالي في الأساس هي فرنسا. وإننا نرى أن الوجود العسكري الفرنسي في البلاد على مر السنين لم يأت بحلول، بل أن المتمردين في تواصل مع فرنسا".

وأضاف: "ونرى أن الحل قد يأتي من روسيا، لأن المواطنين رأوا مثالاً على ذلك، وهو ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان هناك العديد من المرحبين بالتعاون مع روسيا".

كما أكد سومانو أن الشعب المالي يدعم الحكومة الانتقالية، ويؤيد تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى حين توفر جميع الشروط اللازمة؛ مؤكدا على أنها المرة الأولى في مالي، ينزل الجميع إلى الشوارع بدون "دافع المال" بل لدعم السلطة وللوحدة الوطنية.
وحول فرص القيام بمظاهرات أخرى، قال سومانو: "سننتظر نتيجة المظاهرة. هل سيتراجع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن موضوع العقوبات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك. أعتقد أن المظاهرات ستتواصل".
وتظاهر آلاف المواطنين في جميع أنحاء مالي، الجمعة الماضية، بدعوة من الحكومة الانتقالية، رفضا للعقوبات القاسية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
الماليون يتظاهرون ضد فرنسا، ودعمًا لروسيا في الذكرى الستين لاستقلال جمهورية مالي في عام 1960 في باماكو، مالي 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
سكان مالي ينظمون مسيرة حاشدة دعما لسياسات روسيا في بلادهم
06:33 GMT
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورا لآلاف المتظاهرين حاملين شعارات تدعم الحكومة الانتقالية وتطالب بخروج القوات الفرنسية من البلاد؛ من بينها "مالي تنتمي للماليين، وليس للمجتمع الدولي"، و" تأييد 100 بالمئة للرئيس أسيمي غويتا ورئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا"، و"تأمين الوطن قبل الانتخابات الرئاسية"، و"فرنسا ارحلي".

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي، عقب تصريح لوزير خارجيتها، عبد الله ديوب، بأنه سيكون من المستحيل استكمال الفترة الانتقالية بانتخابات في شباط/فبراير 2022، بسبب الوضع الأمني.

وقررت المجموعة تجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية مع البلاد؛ باستثناء بيع السلع الطبية والأساسية.

كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استدعاء السفراء من مالي وفرض عقوبات على المساعدات المالية، وأيدت الولايات المتحدة وفرنسا فرض العقوبات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTما المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم مع تلاشي تأثير الجائحة؟
12:49 GMTخبير يوضح سبب حدوث الأورام الدموية بعد الإصابة بفيروس كورونا
12:48 GMTمجلس الشيوخ المصري يرفض مقترحا بمنح الأب إجازة "رعاية مولود"
12:41 GMTعلماء: توقعوا المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق بعد "أوميكرون"‏
12:38 GMTمصدر: زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا قيد الإعداد
12:34 GMTمسؤول في مالي لسبوتنيك: الشعب يطالب بخروج فرنسا ويريد التعاون مع روسيا
12:32 GMTتحذير من غرق أراض ومنازل في غزة بسبب فتح إسرائيل لسدود الأمطار
12:28 GMTوفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا
12:26 GMTإصابة خامس وزير إسرائيلي بكورونا
12:24 GMTالعراق يلزم القادمين لأراضيه من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد كورونا
12:19 GMTمصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا
12:11 GMTرئيس هيئة قناة السويس: من المتوقع إتمام مشروع توسيع القناة في يوليو 2023
12:07 GMTمركز إحصاء يعلن أعلى نسبة شفاء من كورونا في دولة خليجية
12:04 GMTمنظمة العفو الدولية تطالب إيطاليا بعدم التمييز ضد غير الملقحين
11:59 GMTدراسة جديدة توضح ما إذا كان الاكتئاب مرضا وراثيا
11:55 GMTمسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
11:53 GMTمسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد صباح اليوم
11:48 GMTديوكوفيتش يغادر إلى الإمارات بعد ترحيله من أستراليا
11:47 GMTالأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"
11:47 GMTتصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟