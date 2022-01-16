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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/هدف-غريب-يقود-سيراليون-لتعادل-قاتل-2-2-مع-ساحل-العاج-فيديو-1056285583.html
هدف غريب يقود سيراليون لتعادل قاتل 2-2 مع ساحل العاج... فيديو
هدف غريب يقود سيراليون لتعادل قاتل 2-2 مع ساحل العاج... فيديو
تعادل منتخبى ساحل العاج وسيراليون بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب جابوما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T18:33+0000
2022-01-16T18:33+0000
2022-01-16T18:33+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
كأس الأمم الإفريقية
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تقدم ساحل العاج بهدف أحرزه اللاعب سيباستيان هالير بالدقيقة 25، وتعادل منتخب سيراليون في الشوط الثانى بهدف للاعب موسى نواه كمارا فى الدقيقة 55.وفي الدقيقة 65 من اللقاء تقدم منتخب ساحل العاج مرة ثانية بهدف أحرزه اللاعب نيكولا بيبي، لكن يأبى منتخب سيراليون العنيد إلا أن يحرز التعادل فى الدقيقة 93 عن طريق لاعبه الحاجى كمارا.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ساحل العاج، إلى أربع نقاط بالمركز الأول، كما ارتفع رصيد منتخب سيراليون إلى نقطتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
كأس الأمم الإفريقية
هدف غريب يقود سيراليون لتعادل قاتل 2-2 مع ساحل العاج... فيديو
تعادل منتخبى ساحل العاج وسيراليون بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب جابوما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.
تقدم ساحل العاج بهدف أحرزه اللاعب سيباستيان هالير بالدقيقة 25، وتعادل منتخب سيراليون في الشوط الثانى بهدف للاعب موسى نواه كمارا فى الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 65 من اللقاء تقدم منتخب ساحل العاج مرة ثانية بهدف أحرزه اللاعب نيكولا بيبي، لكن يأبى منتخب سيراليون العنيد إلا أن يحرز التعادل فى الدقيقة 93 عن طريق لاعبه الحاجى كمارا.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ساحل العاج، إلى أربع نقاط بالمركز الأول، كما ارتفع رصيد منتخب سيراليون إلى نقطتين.