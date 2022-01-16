هيئة الأرصاد تحذر المصريين من موجة برد حتى بداية الأسبوع المقبل... فيديو

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، الدكتورة منار غانم، في تصريحات مع قناة "إكسترا نيوز"، إن درجة الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ما بين 16 إلى 15 خلال ساعات النهار، وما بين 8 إلى 9 درجات خلال ساعات الليل.ولفتت إلى أن الشبورة المائية تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر أيام الثلاثاء والخميس المقبلين، منوهة إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط، وخاصة أن ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار.وناشدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات المعدنية والقيادة بهدوء تام على الطرق واتباع تعليمات المرور، خلال فترة هطول الأمطار.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من موجة برد تشهدها البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى استمرار فرص الأمطار على أغلب أنحاء البلاد، غدا الاثنين والأربعاء المقبل.
وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، الدكتورة منار غانم، في تصريحات مع قناة "إكسترا نيوز"، إن درجة الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ما بين 16 إلى 15 خلال ساعات النهار، وما بين 8 إلى 9 درجات خلال ساعات الليل.
ولفتت إلى أن الشبورة المائية تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر أيام الثلاثاء والخميس المقبلين، منوهة إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط، وخاصة أن ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار.
وناشدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات المعدنية والقيادة بهدوء تام على الطرق واتباع تعليمات المرور، خلال فترة هطول الأمطار.