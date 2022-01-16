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وزارة الطاقة اللبنانية تنفي اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
وزارة الطاقة اللبنانية تنفي اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
أصدرت وزارة والمياه اللبنانية بيانا رسميا، اليوم الأحد، نفت فيه ما تم تداوله من أخبار بشأن موافقة الولايات المتحدة على اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:41+0000
2022-01-16T11:41+0000
العالم العربي
اقتصاد
لبنان
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وقالت وزارة الطاقة والمياه في بيانها: إن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها".وأضاف البيان قائلا: "هذا الغاز سيمُر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".وأكدت وزارة الطاقة إن ّما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً اسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/إعلام-واشنطن-توافق-على-اتفاقية-لتوريد-الغاز-الإسرائيلي-إلى-لبنان-1056257029.html
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العالم العربي, اقتصاد, لبنان

وزارة الطاقة اللبنانية تنفي اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان

11:41 GMT 16.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERالأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان 29 مارس 2021
الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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أصدرت وزارة والمياه اللبنانية بيانا رسميا، اليوم الأحد، نفت فيه ما تم تداوله من أخبار بشأن موافقة الولايات المتحدة على اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان.
وقالت وزارة الطاقة والمياه في بيانها: إن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها".
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
إعلام: واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
06:56 GMT
وأضاف البيان قائلا: "هذا الغاز سيمُر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".
وأكدت وزارة الطاقة إن ّما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً اسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً.
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