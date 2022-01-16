وزير النفط الإيراني: عوائد البلاد النفطية تضاعفت عدة مرات

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن جواد أوجي أن الرئيس إبراهيم رئيسي، قد أعلن أن صادرات البلاد النفطية زادت بنسبة 40 %، في فترة الحكومة الإيرانية الحالية، وهي زيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي تركت أثرها على زيادة عوائد البلاد.وازداد حجم استيفاء عوائد إيران النفطية عدة أضعاف كنتيجة لزيادة حجم بيع وزيادة أسعار النفط، حيث شهدت حكومة رئيسي زيادة ملحوظة في هذه العوائد، مقارنة بالحكومة الإيرانية السابقة.ويشار إلى أن أسعار النفط قد ارتفعت بما يزيد على اثنين بالمئة، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" محدودا على الطلب العالمي في العام 2022.وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة، العام الماضي، مدعومة بتعافي الطلب، وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.
أكد جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، اليوم الأحد، أن صادرات البلاد النفطية ازدادت بنسبة 40 %، لأن حجم استيفاء عوائد البلاد النفطية تضاعف عدة مرات.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن جواد أوجي أن الرئيس إبراهيم رئيسي، قد أعلن أن صادرات البلاد النفطية زادت بنسبة 40 %، في فترة الحكومة الإيرانية الحالية، وهي زيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي تركت أثرها على زيادة عوائد البلاد.
وازداد حجم استيفاء عوائد إيران النفطية عدة أضعاف كنتيجة لزيادة حجم بيع وزيادة أسعار النفط، حيث شهدت حكومة رئيسي زيادة ملحوظة في هذه العوائد، مقارنة بالحكومة الإيرانية السابقة.
ويشار إلى أن أسعار النفط قد ارتفعت بما يزيد على اثنين بالمئة، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" محدودا على الطلب العالمي في العام 2022.
وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة، العام الماضي، مدعومة بتعافي الطلب، وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.