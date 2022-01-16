https://arabic.sputniknews.com/20220116/وزير-النفط-الإيراني-عوائد-البلاد-النفطية-تضاعف-عدة-مرات-1056265817.html

وزير النفط الإيراني: عوائد البلاد النفطية تضاعفت عدة مرات

وزير النفط الإيراني: عوائد البلاد النفطية تضاعفت عدة مرات

أكد جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، اليوم الأحد، أن صادرات البلاد النفطية ازدادت بنسبة 40 %، لأن حجم استيفاء عوائد البلاد النفطية تضاعف عدة مرات. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T11:40+0000

2022-01-16T11:40+0000

2022-01-16T11:46+0000

أسعار النفط اليوم

أخبار العالم الآن

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212017_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_4a33eb5c193ec065397061e77375a256.jpg

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن جواد أوجي أن الرئيس إبراهيم رئيسي، قد أعلن أن صادرات البلاد النفطية زادت بنسبة 40 %، في فترة الحكومة الإيرانية الحالية، وهي زيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي تركت أثرها على زيادة عوائد البلاد.وازداد حجم استيفاء عوائد إيران النفطية عدة أضعاف كنتيجة لزيادة حجم بيع وزيادة أسعار النفط، حيث شهدت حكومة رئيسي زيادة ملحوظة في هذه العوائد، مقارنة بالحكومة الإيرانية السابقة.ويشار إلى أن أسعار النفط قد ارتفعت بما يزيد على اثنين بالمئة، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" محدودا على الطلب العالمي في العام 2022.وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة، العام الماضي، مدعومة بتعافي الطلب، وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/أسعار-النفط-ترتفع-لأعلى-مستوى-في-شهر-مع-انحسار-المخاوف-من-أوميكرون-1054682216.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, إيران