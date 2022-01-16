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https://arabic.sputniknews.com/20220116/وكالة-سماع-دوي-انفجارات-قوية-في-غرب-إيران-1056255390.html
وكالة: سماع دوي انفجارات قوية في غرب إيران
وكالة: سماع دوي انفجارات قوية في غرب إيران
ذكرت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تعرف بعد... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T04:06+0000
2022-01-16T04:16+0000
أخبار إيران
انفجار
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وبعد عدة حوادث مماثلة في الأشهر القليلة الماضية، قالت السلطات إن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات الجوية وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد أباد قوله،وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام، إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم"، وفقا لرويترز.وأظهر مقطع مصور على تويتر انفجارات، يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
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أخبار إيران, انفجار

وكالة: سماع دوي انفجارات قوية في غرب إيران

04:06 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 04:16 GMT 16.01.2022)
© AFP 2021 / Atta Kenareصورة أرشيفية لانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
صورة أرشيفية لانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
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ذكرت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك الانفجارات .
وبعد عدة حوادث مماثلة في الأشهر القليلة الماضية، قالت السلطات إن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات الجوية وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد أباد قوله،
إن "صوتا مروعا" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد.. في البداية ساد اعتقاد بأن الصوت ناجم عن عواصف رعدية، بسبب الأحوال الجوية لكن هذا الاحتمال تم استبعاده.
وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام، إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم"، وفقا لرويترز.
وأظهر مقطع مصور على تويتر انفجارات، يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات.
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وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
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