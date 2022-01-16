https://arabic.sputniknews.com/20220116/وكالة-سماع-دوي-انفجارات-قوية-في-غرب-إيران-1056255390.html

وكالة: سماع دوي انفجارات قوية في غرب إيران

وكالة: سماع دوي انفجارات قوية في غرب إيران

ذكرت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تعرف بعد... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T04:06+0000

2022-01-16T04:06+0000

2022-01-16T04:16+0000

أخبار إيران

انفجار

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وبعد عدة حوادث مماثلة في الأشهر القليلة الماضية، قالت السلطات إن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات الجوية وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد أباد قوله،وقال موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام، إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم"، وفقا لرويترز.وأظهر مقطع مصور على تويتر انفجارات، يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/إيران-تعلن-أول-ثلاث-وفيات-بعد-إصابتهم-بأوميكرون-1056254350.html

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أخبار إيران, انفجار