إيران تعلن أول ثلاث وفيات بعد إصابتهم بأوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أول ثلاث وفاة في البلاد، بسبب الإصابة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى اليوم السبت.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد هاشمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، "عدد المرضى المصابين بأوميكرون في البلاد وصل إلى 1162".كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن إيران رفعت الأسبوع الماضي القيود المفروضة على السفر برا من الدول المجاورة وإليها وبعض الدول الأوروبية، لكنها أبقت الحظر على المسافرين القادمين من بريطانيا وفرنسا وثماني دول في الجنوب الأفريقي، بسبب المخاوف من المتحور أوميكرون.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد هاشمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، "عدد المرضى المصابين بأوميكرون في البلاد وصل إلى 1162".
وأضاف أنه "وردت تقارير عن حدوث وفاة بسبب أوميكرون في كل من تبريز ويزد وشهركرد، ونقل مصاب في حالة حرجة إلى المستشفى في الأهواز".
كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن إيران رفعت الأسبوع الماضي القيود المفروضة على السفر برا من الدول المجاورة وإليها وبعض الدول الأوروبية، لكنها أبقت الحظر على المسافرين القادمين من بريطانيا وفرنسا وثماني دول في الجنوب الأفريقي، بسبب المخاوف من المتحور أوميكرون.