التلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"
19:28 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 17.01.2022)
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن بدء ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال التحالف، في بيان نقله وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "استجابه للتهديد والضرورة العسكرية تم بدء ضربات جوية في صنعاء"، مؤكدا "استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء".
#عاجل #التحالف: استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) January 17, 2022
#عاجل #التحالف: استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) January 17, 2022
وأكد البيان أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".
#عاجل #التحالف: الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) January 17, 2022
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات اليوم، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة، ربما طائرة مسيرة، في كلا الموقعين.
وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة، ربما طائرة مسيرة، في كلا الموقعين.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق مساء اليوم، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".