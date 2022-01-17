تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2021
https://arabic.sputniknews.com/20220117/التلفزيون-السعودي-التحالف-العربي-يعلن-بدء-ضربات-جوية-في-صنعاء-استهدفت-قيادات-إرهابية-1056451385.html
التلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"
التلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن بدء ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T19:28+0000
2022-01-17T19:29+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104502/84/1045028453_0:255:3132:2017_1920x0_80_0_0_b2b4b4d647d13ffc4304d96480f57ed7.jpg
وقال التحالف، في بيان نقله وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "استجابه للتهديد والضرورة العسكرية تم بدء ضربات جوية في صنعاء"، مؤكدا "استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء".وأكد البيان أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات اليوم، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة، ربما طائرة مسيرة، في كلا الموقعين.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق مساء اليوم، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104502/84/1045028453_312:0:3041:2047_1920x0_80_0_0_26570a94575c1869ac005d5fd315ebea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

التلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"

19:28 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 17.01.2022)
© REUTERS / KHALED ABDULLAHقصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء
قصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن بدء ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال التحالف، في بيان نقله وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "استجابه للتهديد والضرورة العسكرية تم بدء ضربات جوية في صنعاء"، مؤكدا "استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء".
وأكد البيان أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات اليوم، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أجزاء من طائرة صغيرة، ربما طائرة مسيرة، في كلا الموقعين.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق مساء اليوم، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.

دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:41 GMTالمغرب يدين هجمات "أنصار الله" على الإمارات
19:28 GMTالتلفزيون السعودي: التحالف العربي يعلن بدء ضربات جوية في صنعاء استهدفت "قيادات إرهابية"
19:27 GMTليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2021
19:26 GMTهل عاد "حزب الله" لاجتماعات الحكومة بعدما ضمن توقف التحقيقات في انفجار المرفأ؟
19:20 GMTمجلة علمية تكشف سبب "دموع الانتقام" عند تقطيع البصل وتقدم الحلول
19:16 GMTنائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير مصر التنسيق في الأمم المتحدة والصراعات في الشرق الأوسط
18:59 GMTوكالة: فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
18:53 GMTوزير الدفاع البريطاني يعلن أمام البرلمان توجيه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لندن
18:46 GMT"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية ومسيرات
18:41 GMTحصيلة 100 يوم… ما الذي قدمته الحكومة المغربية من برنامجها؟
18:24 GMTمسؤول لبناني: إذا لم تأت مساعدات خارجية فلن يتمكن القطاع الصحي لدينا من الاستمرار
18:16 GMTالرئيس الغيني المقال ألفا كوندي يغادر البلاد لأول مرة منذ إقالته متوجها إلى دولة عربية
18:14 GMTالذهب متماسك على الرغم من توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية
18:11 GMTوزير الخارجية السوري: التفكير بالانفصال هو "حلم إبليس بالجنة"
18:09 GMTقوى الحرية والتغيير السودانية تدعو إلى عصيان مدني شامل
18:09 GMTالجيش الأمريكي يستعد لتسليح مدرعات سترايكر بمدافع ليزر
17:54 GMTأبو الغيط يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة "العمل الإرهابي" الذي استهداف الإمارات
17:50 GMTمحكمة عسكرية تونسية تفرج عن نائبين من البرلمان المجمد
17:33 GMTوزير خارجية الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
17:29 GMTأوكرانيا: بوروشينكو مدرج في قائمة المطلوبين المحليين