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https://arabic.sputniknews.com/20220117/الرئيس-الأوكراني-السابق-يغفو-خلال-محاكمته-بتهمة-الخيانة-العظمى-فيديو-1056444214.html
الرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
الرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
قال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، الذي عاد إلى كييف من وارسو صباح اليوم الإثنين، إنه لن يتهرب من العدالة لأن القضية الجنائية المرفوعة ضده كانت مزورة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:55+0000
2022-01-17T15:55+0000
العالم
بيترو بوروشينكو
محاكمة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب "رايا نوفوستي"، كانت كاميرات الصحفيين قد التقطت لحظة من قاعة المحكمة، والتي أظهرت بوروشينكو نائما، "أغمض عينيه واتكأ على ذراعه، ثم بدأ يحني رأسه"، حيث يبدو أنه تمكن من "النوم" لما يزيد قليلا عن دقيقة، فيما لم ينتبه أي من المشاركين في الاجتماع لهذا الحادث.ووجهت إلى الزعيم الأوكراني السابق تهمة الخيانة العظمى، وذلك بناء على مزاعم تفيد باستغلاله منصبه كرئيس لفسخ عقود توريد الفحم من جنوب أفريقيا، فضلا عن حقيقة أنه و"بضغط من روسيا"، سهّل إبرام العقود لشراء هذه المادة الخام من LPR و DPR.وذكر حزب التضامن الأوروبي الذي ينتمي إليه بوروشنكو، أن اضطهاد الأخير كان مبادرة شخصية من الرئيس زيلينسكي.وتوجه بوروشنكو إلى قاعة المحكمة، فور وصوله إلى المطار، حيث أشار إلى أنه لا يخطط لتجنب العدالة، حيث قال "وصلت إلى البلاد طواعية، وأول شيء فعلته هو الذهاب إلى محكمة بيشيرسك، إذ لم أعطي ولن أعطي سببا واحدا لتجنب العدالة"، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه مشتبها به لأن القضية مزورة.وأفاد مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، أنه في اليوم الذي عاد فيه السياسي بوروشينكو إلى كييف، تم وضع وزير الطاقة السابق فولوديمير دمشيشين، والذي شغل هذا المنصب خلال رئاسة بوروشنكو، على قائمة المطلوبين الدوليين، حيث اتهم أيضا بالخيانة العظمى، وهو متورط في نفس قضية الرئيس السابق.
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العالم, بيترو بوروشينكو, محاكمة, أخبار أوكرانيا

الرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو

15:55 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020
الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Stringer
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قال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، الذي عاد إلى كييف من وارسو صباح اليوم الإثنين، إنه لن يتهرب من العدالة لأن القضية الجنائية المرفوعة ضده كانت مزورة.
وبحسب "رايا نوفوستي"، كانت كاميرات الصحفيين قد التقطت لحظة من قاعة المحكمة، والتي أظهرت بوروشينكو نائما، "أغمض عينيه واتكأ على ذراعه، ثم بدأ يحني رأسه"، حيث يبدو أنه تمكن من "النوم" لما يزيد قليلا عن دقيقة، فيما لم ينتبه أي من المشاركين في الاجتماع لهذا الحادث.
https://t.me/rian_ru/140215?fbclid=IwAR2GN4vPO--_4yRf8L9Xk1BEoaEvhF_AbI3twPSShusUs_aGaTrjc8zUYfE
ووجهت إلى الزعيم الأوكراني السابق تهمة الخيانة العظمى، وذلك بناء على مزاعم تفيد باستغلاله منصبه كرئيس لفسخ عقود توريد الفحم من جنوب أفريقيا، فضلا عن حقيقة أنه و"بضغط من روسيا"، سهّل إبرام العقود لشراء هذه المادة الخام من LPR و DPR.
وذكر حزب التضامن الأوروبي الذي ينتمي إليه بوروشنكو، أن اضطهاد الأخير كان مبادرة شخصية من الرئيس زيلينسكي.
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وتوجه بوروشنكو إلى قاعة المحكمة، فور وصوله إلى المطار، حيث أشار إلى أنه لا يخطط لتجنب العدالة، حيث قال "وصلت إلى البلاد طواعية، وأول شيء فعلته هو الذهاب إلى محكمة بيشيرسك، إذ لم أعطي ولن أعطي سببا واحدا لتجنب العدالة"، مضيفا أنه لا يعتبر نفسه مشتبها به لأن القضية مزورة.
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وأفاد مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، أنه في اليوم الذي عاد فيه السياسي بوروشينكو إلى كييف، تم وضع وزير الطاقة السابق فولوديمير دمشيشين، والذي شغل هذا المنصب خلال رئاسة بوروشنكو، على قائمة المطلوبين الدوليين، حيث اتهم أيضا بالخيانة العظمى، وهو متورط في نفس قضية الرئيس السابق.
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