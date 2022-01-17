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https://arabic.sputniknews.com/20220117/المصرفي-الكازاخستاني-الهارب-أعددت-خطة-لتغير-السلطة-في-البلاد-1056298069.html
المصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغير السلطة في البلاد
المصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغير السلطة في البلاد
أعلن المصرفي الكازاخستاني الهارب، مختار أبليازوف، اليوم الاثنين، أنه وضع "خطة لتغير" السلطة في كازاخستان، مضيفا أنه يريد أن يصبح رئيسا للوزراء وقد استعان... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T07:57+0000
2022-01-17T07:57+0000
العالم
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وقال أبليازوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد وضعنا خطة وسنحقق الإطاحة بالنظام؛ وسأصل وسوف أترأس الحكومة الكازاخستانية المؤقتة لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن إجراء الانتخابات. وإذا فاز حزبنا في هذه الانتخابات فأصبح رئيسا شرعيا للوزراء. ولن يكون هناك منصب لرئيس الدولة، سنلغي هذا المنصب".وتابع أنه يخطط للعودة إلى كازاخستان حيث حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل شريك الأعمال، يرجان تاتيشيف، في عام 2004، كما لم يستبعد أن تتم عودته إلى بلاده "قريبا جدا".وأكد أبليازوف نيته الاستعانة بالزعماء الغربيين قائلا: "سنتوجه بنداء. وحاليا أتحدث علنا في التلفزيون الفرنسي، وقد توجهت بنداء إلى ماكرون. وحذرت الدول الغربية من أن آسيا الوسطى ستتحول إلى غلاية أسخن مما كان عليه في أفغانستان".وأفاد بأنه يتواجدا حاليا في الأراضي الفرنسية بشكل دائم. ولا يغادرها خوفا من وجود دعاوى قضائية سارية المفعول بحقه من قبل السلطات الكازاخستانية.هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".وأوضح أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون.الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أكد يوم أول أمس السبت، أن جميع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة ستغادر كازاخستان بحلول 19 كانون الثاني/يناير الجاري.واعتبر زاس، أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان قرارا وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.
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العالم

المصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغير السلطة في البلاد

07:57 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
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أعلن المصرفي الكازاخستاني الهارب، مختار أبليازوف، اليوم الاثنين، أنه وضع "خطة لتغير" السلطة في كازاخستان، مضيفا أنه يريد أن يصبح رئيسا للوزراء وقد استعان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال أبليازوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد وضعنا خطة وسنحقق الإطاحة بالنظام؛ وسأصل وسوف أترأس الحكومة الكازاخستانية المؤقتة لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن إجراء الانتخابات. وإذا فاز حزبنا في هذه الانتخابات فأصبح رئيسا شرعيا للوزراء. ولن يكون هناك منصب لرئيس الدولة، سنلغي هذا المنصب".
وتابع أنه يخطط للعودة إلى كازاخستان حيث حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل شريك الأعمال، يرجان تاتيشيف، في عام 2004، كما لم يستبعد أن تتم عودته إلى بلاده "قريبا جدا".
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
عودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان
أمس, 14:34 GMT
وأكد أبليازوف نيته الاستعانة بالزعماء الغربيين قائلا: "سنتوجه بنداء. وحاليا أتحدث علنا في التلفزيون الفرنسي، وقد توجهت بنداء إلى ماكرون. وحذرت الدول الغربية من أن آسيا الوسطى ستتحول إلى غلاية أسخن مما كان عليه في أفغانستان".
وأفاد بأنه يتواجدا حاليا في الأراضي الفرنسية بشكل دائم. ولا يغادرها خوفا من وجود دعاوى قضائية سارية المفعول بحقه من قبل السلطات الكازاخستانية.
هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: قوات حفظ السلام تغادر كازاخستان بحلول 19 يناير
15 يناير, 18:14 GMT
وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
وأوضح أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون.
الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أكد يوم أول أمس السبت، أن جميع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة ستغادر كازاخستان بحلول 19 كانون الثاني/يناير الجاري.
واعتبر زاس، أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان قرارا وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.
عمال خلال استراحة غداء بالقرب من مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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