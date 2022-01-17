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بريطانيا تعتقل شابين في تحقيق الهجوم على معبد يهودي في تكساس بأمريكا
بريطانيا تعتقل شابين في تحقيق الهجوم على معبد يهودي في تكساس بأمريكا
قالت الشرطة في منطقة مانشستر الكبرى، يوم الأحد، إنها اعتقلت شابين في جنوب مانشستر في إطار التحقيق الجاري في واقعة احتجاز رهائن يوم السبت في معبد يهودي في... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T01:21+0000
2022-01-17T01:21+0000
احتجاز رهائن
بريطانيا
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كانت جهود الشرطة الأمريكية أسفرت عن تحديد هوية محتجز الرهائن بكنيس في ولاية تكساس، حيث تبين أنه بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما).وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتجاز الرهائن في الكنيس بـ"العمل الإرهابي"، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.
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احتجاز رهائن, بريطانيا

بريطانيا تعتقل شابين في تحقيق الهجوم على معبد يهودي في تكساس بأمريكا

01:21 GMT 17.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBERحادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة السبت 15 يناير 2022
حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة السبت 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBER
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قالت الشرطة في منطقة مانشستر الكبرى، يوم الأحد، إنها اعتقلت شابين في جنوب مانشستر في إطار التحقيق الجاري في واقعة احتجاز رهائن يوم السبت في معبد يهودي في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.
كانت جهود الشرطة الأمريكية أسفرت عن تحديد هوية محتجز الرهائن بكنيس في ولاية تكساس، حيث تبين أنه بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما).
في السياق ذاته، لم يشر مكتب التحقيقات إلى وجود أي مؤشرات على تورط آخرين في واقعة احتجاز الرهائن، على أن تستمر جهود متابعة خيوط التحقيق.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتجاز الرهائن في الكنيس بـ"العمل الإرهابي"، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.
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