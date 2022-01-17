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كندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة القصوى
كندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة القصوى
أعلنت الحكومة الكندية، صباح اليوم الإثنين، أنها طلبت من مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا إلا في حالات الضرورة القصوى. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T05:43+0000
2022-01-17T05:43+0000
روسيا
كندا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان على موقع الحكومة الكندية: "تجنبوا السفر غير الضروري إلى أوكرانيا بسبب العدوان الروسي المستمر وتركز القوات العسكرية حول البلاد".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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روسيا, كندا, أخبار أوكرانيا

كندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة القصوى

05:43 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / DON EMMERT
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أعلنت الحكومة الكندية، صباح اليوم الإثنين، أنها طلبت من مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا إلا في حالات الضرورة القصوى.
وجاء في بيان على موقع الحكومة الكندية: "تجنبوا السفر غير الضروري إلى أوكرانيا بسبب العدوان الروسي المستمر وتركز القوات العسكرية حول البلاد".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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