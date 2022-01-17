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كوريا الجنوبية توقع عقدا لبيع صواريخ "إم-سام" للإمارات
كوريا الجنوبية توقع عقدا لبيع صواريخ "إم-سام" للإمارات
بدأت كوريا الجنوبية بحصد النتائج المرجوة المترتبة على زيارة رئيس البلاد مون جيه-إن، إلى الإمارات العربية المتحدة، أولى محطات رحلته إلى الشرق الأوسط. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T11:18+0000
2022-01-17T11:18+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المحلية "يونهاب"، أن كوريا الجنوبية وقعت اتفاقا مبدئيا لبيع صواريخ أرض - جو متوسطة المدى إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الأحد.وأشار المكتب الرئاسي إلى أن الاتفاق جاء بعد محادثات جمعت الرئيس "مون"مع رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.وبالرغم من عدم تقديم أي تفاصيل، إلا أن تقارير إعلامية رجحت أن تصل الصفقة إلى 3.5 مليار دولار، بحسب الوكالة.وكان "مون" قد أعرب عن امتنانه بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أنها تخطط لامتلاك الصواريخ.الإمارات تحصل على صواريخ M-SAM الكورية الجنوبية 48ام M-SAM، من أهم العناصر الأساسية المستخدمة في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ متعدد الطبقات، حيث صمم الصاروخ بهدف اعتراض الصواريخ المعادية القادمة على ارتفاعات أقل من 40 كيلومترا.وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قد بدأ رحلته إلى الشرق الأوسط، يوم السبت، والتي تتضمن زيارة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الممتدة بين 15 و22 يناير/كانون الثاني الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الإمارات-أولى-محطات-رحلة-رئيس-كوريا-الجنوبية-إلى-الشرق-الأوسط-1056233716.html
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العالم العربي, العالم, صفقة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية توقع عقدا لبيع صواريخ "إم-سام" للإمارات

11:18 GMT 17.01.2022
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCYرئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يحلق بمقاتلة هجومية خفيفة طراز إف إيه 50
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يحلق بمقاتلة هجومية خفيفة طراز إف إيه 50 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY
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بدأت كوريا الجنوبية بحصد النتائج المرجوة المترتبة على زيارة رئيس البلاد مون جيه-إن، إلى الإمارات العربية المتحدة، أولى محطات رحلته إلى الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة الأنباء المحلية "يونهاب"، أن كوريا الجنوبية وقعت اتفاقا مبدئيا لبيع صواريخ أرض - جو متوسطة المدى إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الأحد.
وأشار المكتب الرئاسي إلى أن الاتفاق جاء بعد محادثات جمعت الرئيس "مون"مع رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.
وبالرغم من عدم تقديم أي تفاصيل، إلا أن تقارير إعلامية رجحت أن تصل الصفقة إلى 3.5 مليار دولار، بحسب الوكالة.
اللقاء الثاني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوية مون جيه-إن، 26 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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15 يناير, 13:51 GMT
وكان "مون" قد أعرب عن امتنانه بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أنها تخطط لامتلاك الصواريخ.
الإمارات تحصل على صواريخ M-SAM الكورية الجنوبية 48ام M-SAM، من أهم العناصر الأساسية المستخدمة في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ متعدد الطبقات، حيث صمم الصاروخ بهدف اعتراض الصواريخ المعادية القادمة على ارتفاعات أقل من 40 كيلومترا.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قد بدأ رحلته إلى الشرق الأوسط، يوم السبت، والتي تتضمن زيارة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الممتدة بين 15 و22 يناير/كانون الثاني الجاري.
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