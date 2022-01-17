كوريا الجنوبية توقع عقدا لبيع صواريخ "إم-سام" للإمارات

وأفادت وكالة الأنباء المحلية "يونهاب"، أن كوريا الجنوبية وقعت اتفاقا مبدئيا لبيع صواريخ أرض - جو متوسطة المدى إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الأحد.وأشار المكتب الرئاسي إلى أن الاتفاق جاء بعد محادثات جمعت الرئيس "مون"مع رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.وبالرغم من عدم تقديم أي تفاصيل، إلا أن تقارير إعلامية رجحت أن تصل الصفقة إلى 3.5 مليار دولار، بحسب الوكالة.وكان "مون" قد أعرب عن امتنانه بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أنها تخطط لامتلاك الصواريخ.الإمارات تحصل على صواريخ M-SAM الكورية الجنوبية 48ام M-SAM، من أهم العناصر الأساسية المستخدمة في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ متعدد الطبقات، حيث صمم الصاروخ بهدف اعتراض الصواريخ المعادية القادمة على ارتفاعات أقل من 40 كيلومترا.وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قد بدأ رحلته إلى الشرق الأوسط، يوم السبت، والتي تتضمن زيارة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الممتدة بين 15 و22 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان "مون" قد أعرب عن امتنانه بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أنها تخطط لامتلاك الصواريخ.
الإمارات تحصل على صواريخ M-SAM الكورية الجنوبية 48ام M-SAM، من أهم العناصر الأساسية المستخدمة في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ متعدد الطبقات، حيث صمم الصاروخ بهدف اعتراض الصواريخ المعادية القادمة على ارتفاعات أقل من 40 كيلومترا.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قد بدأ رحلته إلى الشرق الأوسط، يوم السبت، والتي تتضمن زيارة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الممتدة بين 15 و22 يناير/كانون الثاني الجاري.