تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/لافروف-ساخرا-من-وجود-18-سيناريو-رد-أمريكي-يوجد-منافسة-بين-أجهزتهم-لابتكارها-1056440164.html
لافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
لافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
سخر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن وجود "18 سيناريو رد أمريكي حول التصعيد في أوكرانيا"، مشيرا إلى وجود منافسة حادة... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:57+0000
2022-01-17T15:57+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049121538_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_0e842e342a4d84cf26478146823305e3.jpg
ويأتي تعليق لافروف، ردا على تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، والتي زعمت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الولايات المتحدة قد "طورت 18 سيناريو مختلف للعمل في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا".وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-روسيا-مكتفية-ذاتيا-بطريقة-تجنبها-العقوبات--1056281009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049121538_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_bad0dac51c48256af9bc196d06273d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

لافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها

15:57 GMT 17.01.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش في موسكو، روسيا 31 مايو 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، لقاء مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش في موسكو، روسيا 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
سخر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن وجود "18 سيناريو رد أمريكي حول التصعيد في أوكرانيا"، مشيرا إلى وجود منافسة حادة بين المؤسسات الأمريكية وسباق حول إصدار هذه السيناريوهات.
ويأتي تعليق لافروف، ردا على تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، والتي زعمت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الولايات المتحدة قد "طورت 18 سيناريو مختلف للعمل في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا".

"يمكنني فقط أن أفترض؛ أن الولايات المتحدة، كما ورد، لديها 17 جهازا خاصا وجهازا استخباراتيا. ربما لدى هؤلاء (الأجهزة) 17 (سيناريو) ومع الإضافة إلى وزارة الخارجية (الأمريكية)، تصبح 18 سيناريو. ربما قد أعلنوا عن مسابقة داخلية (لتطوير السيناريوهات)".

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
بيسكوف: روسيا مكتفية ذاتيا بطريقة تجنبها العقوبات
أمس, 16:35 GMT
"نعرف أن السيدة نولاند تملك 18 خيارا. نحن أيضا ندرس خيارات شتى، ولكننا نرى أن من الضروري أن يكون عددها أقل بكثير لأن المسألة المطروحة واضحة ولا داعي لتعقيدها".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:20 GMTمسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:18 GMT"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد
15:14 GMTبسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
15:10 GMTمؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
15:09 GMTأردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
15:07 GMT"أشباه الحمير" أول حيوانات هجينة رباها الإنسان السوري قبل آلاف السنين... صور