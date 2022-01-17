لافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها

ويأتي تعليق لافروف، ردا على تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، والتي زعمت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الولايات المتحدة قد "طورت 18 سيناريو مختلف للعمل في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا".وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.
سخر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن وجود "18 سيناريو رد أمريكي حول التصعيد في أوكرانيا"، مشيرا إلى وجود منافسة حادة بين المؤسسات الأمريكية وسباق حول إصدار هذه السيناريوهات.
ويأتي تعليق لافروف، ردا على تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، والتي زعمت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الولايات المتحدة قد "طورت 18 سيناريو مختلف للعمل في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا".
"يمكنني فقط أن أفترض؛ أن الولايات المتحدة، كما ورد، لديها 17 جهازا خاصا وجهازا استخباراتيا. ربما لدى هؤلاء (الأجهزة) 17 (سيناريو) ومع الإضافة إلى وزارة الخارجية (الأمريكية)، تصبح 18 سيناريو. ربما قد أعلنوا عن مسابقة داخلية (لتطوير السيناريوهات)".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس عدة خيارات للتعامل مع الوضع الأوكراني في حال تفاقمه.
"نعرف أن السيدة نولاند تملك 18 خيارا. نحن أيضا ندرس خيارات شتى، ولكننا نرى أن من الضروري أن يكون عددها أقل بكثير لأن المسألة المطروحة واضحة ولا داعي لتعقيدها".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وبحسب واشنطن فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتصاعد في حال "اعتدت" روسيا عليها. ومن جانبها أكدت موسكو أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مشيرة إلى أن مزاعم "العدوان الروسي" تُتخذ ذريعة لوضع المزيد من آليات الناتو العسكرية عند الحدود الروسية.