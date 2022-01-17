تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مركزغاماليا-الروسي-لقاح-الأنف-ضد-فيروس-كورونا-مكون-من-جرعتين-1056335691.html
مركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين
مركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين
أعلن مدير مركزغاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الإثنين أن لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T09:18+0000
2022-01-17T09:18+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049222280_0:790:2048:1942_1920x0_80_0_0_9a1ff1a96b3900f006171031bc733e8c.jpg
وجاءت تصريحات غينتسبورغ خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها "اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين بالأصل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطعيم الأولي سيكون على جرعتين ويمكن الاكتفاء بجرعة واحدة في حال كانت الجرعة معززة وأكبر.وفي وقت سابق ، أعلن نائب رئيس مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، دينيس لوغونوف، أن لقاح "سبوتنيك V" الأنفي ضد فيروس كورونا غير مؤلم، مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية، وسيخلق حاجزًا إضافيًا بشكل مناعة في الجهاز التنفسي العلوي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049222280_0:598:2048:2134_1920x0_80_0_0_8d287a2dea9c17befda024673f09d720.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجتمع

مركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين

09:18 GMT 17.01.2022
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei / الذهاب إلى بنك الصور لقاح "سبوتنيك لايت"  الروسي
 لقاح سبوتنيك لايت  الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مدير مركزغاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الإثنين أن لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين، لكن يمكن الاكتفاء بواحدة في حال كانت الجرعة معززة.
وجاءت تصريحات غينتسبورغ خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها "اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين بالأصل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطعيم الأولي سيكون على جرعتين ويمكن الاكتفاء بجرعة واحدة في حال كانت الجرعة معززة وأكبر.
وفي وقت سابق ، أعلن نائب رئيس مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، دينيس لوغونوف، أن لقاح "سبوتنيك V" الأنفي ضد فيروس كورونا غير مؤلم، مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية، وسيخلق حاجزًا إضافيًا بشكل مناعة في الجهاز التنفسي العلوي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:52 GMTبالتزامن مع "حريق" بمطار أبوظبي... "أنصار الله" تعلن عن "عملية نوعية" في العمق الإماراتي
09:41 GMTمهرجان النار في إسبانيا
09:41 GMT‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي
09:32 GMTخبير تغذية يكشف عن أفضل مشروب لصحة القلب
09:31 GMTوزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
09:26 GMTثغرة خطيرة في متصفح "سفاري" تهدد خصوصية الملايين من مستخدمي "غوغل"
09:20 GMTاحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو
09:18 GMTمركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين
09:13 GMT"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب
09:08 GMTالعثور على آثار لأول "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ في أفريقيا
08:59 GMTواشنطن تكشف حقيقة رعايتها اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
08:51 GMTعلامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
08:38 GMTدراسة تشير إلى ارتفاع مخاطر الولادة المبكرة جراء أزمة المناخ
08:34 GMTتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى تصعيد الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني
08:31 GMTإخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
08:30 GMTإعفاء ابن شقيق نزارباييف من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لكازاخستان
08:12 GMTالخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
08:11 GMTعلماء يحددون أفضل الفواكه المجففة لصحة الإنسان
07:57 GMTالمصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغيير السلطة في البلاد
07:52 GMTصحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها