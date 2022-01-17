تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/من-عجائب-الطبيعة-الشفق-القطبي-في-دول-الشمال-1056438713.html
من عجائب الطبيعة... الشفق القطبي في دول الشمال
من عجائب الطبيعة... الشفق القطبي في دول الشمال
التقطت عدسة صحفيين من مختلف المناطق الشمالية للكرة الأرضية لإحدى أجمل الظواهر الطبيعية - الشفق القطبي، أو المعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، ترونها في ألبوم... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T14:49+0000
2022-01-17T14:55+0000
وسائط متعددة
صور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056438718_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_71006dbb69000c0a900814a8a222f72b.jpg
ويظهر الشفق القطبي في هذه الأيام في كل من شمال روسيا، والسويد، وفنلندا، والنرويج، وألاسكا وكندا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056438718_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_d26265276aa5ae06b16abace2b63f067.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, وسائط متعددة, صور

من عجائب الطبيعة... الشفق القطبي في دول الشمال

14:49 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 17.01.2022)
تابعنا عبر
التقطت عدسة صحفيين من مختلف المناطق الشمالية للكرة الأرضية لإحدى أجمل الظواهر الطبيعية - الشفق القطبي، أو المعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، ترونها في ألبوم "سبوتنيك".
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachonالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/9
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachon
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الذهاب إلى بنك الصور
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء ستوكهولم، السويد، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء ستوكهولم، السويد، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء ستوكهولم، السويد، 15 يناير 2022.
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الذهاب إلى بنك الصور
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
CC BY 2.0 / Peyman Zehtab Fard / 7U6A8066الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء أوبلاند، السويد، 17 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء أوبلاند، السويد، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/9
CC BY 2.0 / Peyman Zehtab Fard / 7U6A8066
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء أوبلاند، السويد، 17 يناير 2022.
© AP Photo / Ivan Petrovالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في خليج فنلندا، سان بطرسبورغ، روسيا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في خليج فنلندا، سان بطرسبورغ، روسيا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Ivan Petrov
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في خليج فنلندا، سان بطرسبورغ، روسيا، 15 يناير 2022.
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachonالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/9
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachon
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
CC BY 2.0 / Jan Hammershaug / Northern lights over my hometownالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، في النرويج، 17 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، في النرويج، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/9
CC BY 2.0 / Jan Hammershaug / Northern lights over my hometown
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، في النرويج، 17 يناير 2022.
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الذهاب إلى بنك الصور
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
ويظهر الشفق القطبي في هذه الأيام في كل من شمال روسيا، والسويد، وفنلندا، والنرويج، وألاسكا وكندا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:20 GMTمسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:18 GMT"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد
15:14 GMTبسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
15:10 GMTمؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
15:09 GMTأردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
15:07 GMT"أشباه الحمير" أول حيوانات هجينة رباها الإنسان السوري قبل آلاف السنين... صور