من عجائب الطبيعة... الشفق القطبي في دول الشمال
14:49 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 17.01.2022)
التقطت عدسة صحفيين من مختلف المناطق الشمالية للكرة الأرضية لإحدى أجمل الظواهر الطبيعية - الشفق القطبي، أو المعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، ترونها في ألبوم "سبوتنيك".
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachonالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
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الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء ستوكهولم، السويد، 15 يناير 2022.
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© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء ستوكهولم، السويد، 15 يناير 2022.
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
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الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
CC BY 2.0 / Peyman Zehtab Fard / 7U6A8066الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء أوبلاند، السويد، 17 يناير 2022.
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الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء أوبلاند، السويد، 17 يناير 2022.
© AP Photo / Ivan Petrovالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في خليج فنلندا، سان بطرسبورغ، روسيا، 15 يناير 2022.
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© AP Photo / Ivan Petrov
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في خليج فنلندا، سان بطرسبورغ، روسيا، 15 يناير 2022.
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachonالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في كولاري، لابلاند، فنلندا، 15 يناير 2022.
CC BY 2.0 / Jan Hammershaug / Northern lights over my hometownالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، في النرويج، 17 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، في النرويج، 17 يناير 2022.
© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصورالشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
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الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء الليل في مورمانسك، روسيا، 15 يناير 2022.
ويظهر الشفق القطبي في هذه الأيام في كل من شمال روسيا، والسويد، وفنلندا، والنرويج، وألاسكا وكندا.