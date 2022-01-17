https://arabic.sputniknews.com/20220117/من-عجائب-الطبيعة-الشفق-القطبي-في-دول-الشمال-1056438713.html

من عجائب الطبيعة... الشفق القطبي في دول الشمال

من عجائب الطبيعة... الشفق القطبي في دول الشمال

التقطت عدسة صحفيين من مختلف المناطق الشمالية للكرة الأرضية لإحدى أجمل الظواهر الطبيعية - الشفق القطبي، أو المعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، ترونها في ألبوم... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T14:49+0000

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ويظهر الشفق القطبي في هذه الأيام في كل من شمال روسيا، والسويد، وفنلندا، والنرويج، وألاسكا وكندا.

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