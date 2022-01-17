وزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة "أنصار الله" تكبدت خسائر فادحة مع تقدم قوات العمالقة والجيش والمقاومة.
وأضاف الإرياني في تغريدات متتالية على تويتر أن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية يواصلون تحقيق الانتصارات والتقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب وجبهة اليتمه بمحافظة الجوف، في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لإيران".
1-ابطال الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة 🇸🇦 يواصلون تحقيق الانتصارات والتقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب وجبهة اليتمه بمحافظة الجوف، في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لايران— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 17, 2022
وتابع "نبارك الانتصارات الكبرى التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والوية العمالقة ضمن العملية العسكرية #حرية_اليمن_السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات".
6-نبارك الانتصارات الكبرى التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والوية العمالقة ضمن العملية العسكرية #حرية_اليمن_السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم واسناد لامحدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة🇸🇦، وبمشاركة فاعلة من الاشقاء في دولة 🇦🇪— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 17, 2022
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأسبوع الماضي، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".
وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: "بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات".
وأضاف: "هذه العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية بمجال التطور والنماء والازدهار".
وتابع: "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل".