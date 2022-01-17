تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/وزير-الإعلام-اليمني-انتصارات-كبرى-بدعم-من-السعودية-والإمارات-تكبد-الحوثيين-خسائر-فادحة-1056343473.html
وزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
وزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة "أنصار الله" تكبدت خسائر فادحة مع تقدم قوات العمالقة والجيش والمقاومة. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T09:31+0000
2022-01-17T09:31+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dc8bb62acc6b382e80d3e8a0f25054f.jpg
وأضاف الإرياني في تغريدات متتالية على تويتر أن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية يواصلون تحقيق الانتصارات والتقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب وجبهة اليتمه بمحافظة الجوف، في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لإيران".وتابع "نبارك الانتصارات الكبرى التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والوية العمالقة ضمن العملية العسكرية #حرية_اليمن_السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأسبوع الماضي، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: "بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات".وأضاف: "هذه العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية بمجال التطور والنماء والازدهار".وتابع: "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_025e9aeb2e38e69af9d60188ef1b78ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

وزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة

09:31 GMT 17.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة "أنصار الله" تكبدت خسائر فادحة مع تقدم قوات العمالقة والجيش والمقاومة.
وأضاف الإرياني في تغريدات متتالية على تويتر أن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية يواصلون تحقيق الانتصارات والتقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب وجبهة اليتمه بمحافظة الجوف، في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لإيران".
وتابع "نبارك الانتصارات الكبرى التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والوية العمالقة ضمن العملية العسكرية #حرية_اليمن_السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم وإسناد لا محدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأسبوع الماضي، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".
وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: "بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات".
وأضاف: "هذه العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية بمجال التطور والنماء والازدهار".
وتابع: "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:52 GMTبالتزامن مع "حريق" بمطار أبوظبي... "أنصار الله" تعلن عن "عملية نوعية" في العمق الإماراتي
09:41 GMTمهرجان النار في إسبانيا
09:41 GMT‏الشرطة: انفجار 3 صهاريج بترولية في المصفح وحريق في الإنشاءات بمطار أبو ظبي
09:32 GMTخبير تغذية يكشف عن أفضل مشروب لصحة القلب
09:31 GMTوزير الإعلام اليمني: انتصارات كبرى بدعم من السعودية والإمارات تكبد الحوثيين خسائر فادحة
09:26 GMTثغرة خطيرة في متصفح "سفاري" تهدد خصوصية الملايين من مستخدمي "غوغل"
09:20 GMTاحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر... فيديو
09:18 GMTمركزغاماليا الروسي: لقاح الأنف ضد فيروس كورونا مكون من جرعتين
09:13 GMT"ديريفاتسيا": كيف تنوي روسيا القضاء على طائرات العدو المسيرة في الحرب
09:08 GMTالعثور على آثار لأول "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ في أفريقيا
08:59 GMTواشنطن تكشف حقيقة رعايتها اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
08:51 GMTعلامات في الفم قد تشير إلى الإصابة بالكبد الدهني
08:38 GMTدراسة تشير إلى ارتفاع مخاطر الولادة المبكرة جراء أزمة المناخ
08:34 GMTتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى تصعيد الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني
08:31 GMTإخماد حريق الجامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد
08:30 GMTإعفاء ابن شقيق نزارباييف من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لكازاخستان
08:12 GMTالخارجية الإيرانية: حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
08:11 GMTعلماء يحددون أفضل الفواكه المجففة لصحة الإنسان
07:57 GMTالمصرفي الكازاخستاني الهارب: أعددت خطة لتغيير السلطة في البلاد
07:52 GMTصحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها