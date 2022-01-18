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أردوغان: الأسد "ما كان ليقف ويصمد" بدون الدعم الروسي
أردوغان: الأسد "ما كان ليقف ويصمد" بدون الدعم الروسي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس السوري بشار الأسد "ما كان ليصمد" دون دعم روسيا، وتأمل أنقرة أن يعم السلام والهدوء في المنطقة . 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:22+0000
2022-01-18T14:22+0000
أخبار سوريا اليوم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وأضاف أردوغان خلال لقائه الصحفيين في زيارة يقوم بها إلى ألبانيا: "أمريكا لديها قواعد في جزء كبير من سوريا. ولروسيا أيضًا قواعد. ومن ناحية أخرى، تلقت المنظمات الإرهابية ولا تزال تتلقى دعما جديا من الولايات المتحدة. تحدثنا عن هذا في اجتماعاتنا مع بايدن، مع ترامب وأوباما لطالما قلت لهم جميعاً: "أنتم تدعمون المنظمات الإرهابية".الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. والقوات الجوية الروسية موجودة في سوريا منذ عام 2015. خلال هذا الوقت ، وبفضل مساعدة الطيارين الروس ، حرّر جيش الحكومة السورية البلاد بالكامل تقريبًا من المسلحين من الجماعات الإرهابية. في الوقت الحالي، وفي المقام الأول تناقش عملية التسوية السياسية، وعودة سوريا، وكذلك عودة اللاجئين.
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أخبار سوريا اليوم, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: الأسد "ما كان ليقف ويصمد" بدون الدعم الروسي

14:22 GMT 18.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس السوري بشار الأسد "ما كان ليصمد" دون دعم روسيا، وتأمل أنقرة أن يعم السلام والهدوء في المنطقة .
وأضاف أردوغان خلال لقائه الصحفيين في زيارة يقوم بها إلى ألبانيا: "أمريكا لديها قواعد في جزء كبير من سوريا. ولروسيا أيضًا قواعد. ومن ناحية أخرى، تلقت المنظمات الإرهابية ولا تزال تتلقى دعما جديا من الولايات المتحدة. تحدثنا عن هذا في اجتماعاتنا مع بايدن، مع ترامب وأوباما لطالما قلت لهم جميعاً: "أنتم تدعمون المنظمات الإرهابية".

وتابع: "يقولون لقد ذهبنا، نحن نغادر. نحن لا ندعم المنظمات الإرهابية هنا. "بالطبع هم لا يقولون الحقيقة". روسيا أيضا لا تغادر من هناك الأسد ما كان ليقف ويصمد بدون دعم روسيا. الأسد يتلقى الدعم حاليا من روسيا. إنه الآن على قدميه بفضل دعم روسيا. من الواضح أن هناك أيضًا دعم إيران. الوضع هو هذا. نأمل أن يعم السلام والهدوء في المنطقة في أقرب وقت ممكن ".

الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. والقوات الجوية الروسية موجودة في سوريا منذ عام 2015. خلال هذا الوقت ، وبفضل مساعدة الطيارين الروس ، حرّر جيش الحكومة السورية البلاد بالكامل تقريبًا من المسلحين من الجماعات الإرهابية. في الوقت الحالي، وفي المقام الأول تناقش عملية التسوية السياسية، وعودة سوريا، وكذلك عودة اللاجئين.
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