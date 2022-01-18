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https://arabic.sputniknews.com/20220118/إعلام-محتجز-الرهائن-في-تكساس-كان-معروفا-للمخابرات-البريطانية-1056479723.html
إعلام: محتجز الرهائن في تكساس كان معروفا للمخابرات البريطانية
إعلام: محتجز الرهائن في تكساس كان معروفا للمخابرات البريطانية
قالت وسائل إعلام إن المسلح الذي احتجز 4 رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية كان معروفا للمخابرات البريطانية. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:23+0000
2022-01-18T11:23+0000
2022-01-18T11:23+0000
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وقالت بي بي سي إن المسلح الذي قُتل كانت المخابرات البريطانية تعرفه وتعرف قيمته "كونه لم يعد يشكل تهديدا" وذلك في الوقت الذي سافر فيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع مراسل بي بي سي، أن مالك فيصل أكرم، محتجز الرهائن، تم التحقيق معه لدى M15 عام 2020. وأشار المراسل إلى أن المخابرات البريطانية قيمته بـأنه "لم يعد خطرا".كانت جهود الشرطة الأمريكية أسفرت عن تحديد هوية محتجز الرهائن بكنيس في ولاية تكساس، حيث تبين أنه بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما).قالت الشرطة في منطقة مانشستر الكبرى، يوم الأحد، إنها اعتقلت شابين في جنوب مانشستر في إطار التحقيق الجاري في واقعة احتجاز رهائن يوم السبت الماضي في معبد يهودي في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إعلام: محتجز الرهائن في تكساس كان معروفا للمخابرات البريطانية
قالت وسائل إعلام إن المسلح الذي احتجز 4 رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية كان معروفا للمخابرات البريطانية.
وقالت بي بي سي إن المسلح الذي قُتل كانت المخابرات البريطانية تعرفه وتعرف قيمته "كونه لم يعد يشكل تهديدا" وذلك في الوقت الذي سافر فيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع مراسل بي بي سي، أن مالك فيصل أكرم، محتجز الرهائن، تم التحقيق معه لدى M15 عام 2020.
وأشار المراسل إلى أن المخابرات البريطانية قيمته بـأنه "لم يعد خطرا".
كانت جهود الشرطة الأمريكية أسفرت عن
تحديد هوية محتجز الرهائن
بكنيس في ولاية تكساس، حيث تبين أنه بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما).
قالت الشرطة في منطقة مانشستر الكبرى، يوم الأحد، إنها اعتقلت شابين في جنوب مانشستر في إطار التحقيق الجاري في واقعة احتجاز رهائن يوم السبت الماضي في معبد يهودي في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.