تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/البيت-الأبيض-لدى-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-وروسيا-فرص-لإحراز-تقدم-في-قضايا-الأمن-1056506398.html
البيت الأبيض: لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فرص لإحراز تقدم في قضايا الأمن
البيت الأبيض: لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فرص لإحراز تقدم في قضايا الأمن
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فرصة لإحراز تقدم كبير في حل قضايا الأمن الأوروبي. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T21:47+0000
2022-01-18T22:04+0000
روسيا
أمريكا الشمالية
أخبار عالمية
الاتحاد الأوربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg
موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وشدد البيت الأبيض أنه على موسكو اتخاذ قرار بهذا الصدد. ومن جانبه، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "هناك من وجهة نظري، مجال لإحراز تقدم كبير في حل القضايا الأمنية الأوروبية الحرجة من خلال الدبلوماسية التي تستحق دراسة متأنية".وأوضح المسؤول الأمريكي أنه يمكن لبلاده وروسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين في أوروبا الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى تفاهم.وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير 2022، في جنيف.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا ملحوظا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بدعوى حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، عن الضرورة الملحة لتقديم واشنطن رد مكتوب على اقتراح موسكو بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.ونفت روسيا مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الكرملين-العقوبات-بحق-بوتين-شائنة-ولا-يستطيع-أحد-فرض-الإملاءات-العسكرية-على-تحركات-الجيش-الروسي-1055986762.html
أمريكا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e916da4bc85202ef4723fdef7ea61e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا الشمالية, أخبار عالمية, الاتحاد الأوربي

البيت الأبيض: لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فرص لإحراز تقدم في قضايا الأمن

21:47 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 18.01.2022)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Jim Bourg
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فرصة لإحراز تقدم كبير في حل قضايا الأمن الأوروبي.
موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وشدد البيت الأبيض أنه على موسكو اتخاذ قرار بهذا الصدد. ومن جانبه، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "هناك من وجهة نظري، مجال لإحراز تقدم كبير في حل القضايا الأمنية الأوروبية الحرجة من خلال الدبلوماسية التي تستحق دراسة متأنية".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الكرملين: العقوبات بحق بوتين "شائنة" ولا يستطيع أحد فرض الإملاءات العسكرية على تحركات الجيش الروسي
13 يناير, 11:01 GMT
وأوضح المسؤول الأمريكي أنه يمكن لبلاده وروسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين في أوروبا الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى تفاهم.
وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير 2022، في جنيف.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا ملحوظا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بدعوى حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، عن الضرورة الملحة لتقديم واشنطن رد مكتوب على اقتراح موسكو بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:14 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية
21:54 GMTفايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
21:54 GMTما حقيقة انسحاب شركات أمريكية من السعودية وما تأثيرها على اقتصاد المملكة؟
21:47 GMTالبيت الأبيض: لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا فرص لإحراز تقدم في قضايا الأمن
21:38 GMTأهداف مباراة المغرب والغابون (2 - 2) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
21:34 GMTالحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا
21:29 GMTماذا وراء دعوات العصيان المدني في السودان.. وهل يحقق أهدافه؟
21:08 GMTانفجار على متن سفينة حربية هندية في مومباي يقتل 3 جنود
20:52 GMTويليامز: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أسهم في استبدال خطاب الحرب بخطاب الحوار
20:26 GMTمصر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها خلال هجمات أبو ظبي
20:22 GMTويليامز لـ"سبوتنيك": نحث برلمان ليبيا للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من تبني تغيير الحكومة
20:07 GMTوكالة الدواء الأوروبية: تطعيم النساء الحوامل بلقاحات كورونا "آمن تماما"
19:35 GMTمسؤولون: الرئيس الإسرائيلي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا
19:32 GMTتقارير: أوكرانيا تلقت أسلحة "قادرة على تدمير الدبابات الروسية" من بريطانيا
19:18 GMTروسيا تنفي مقتل أو إصابة أي من مواطنيها خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان
19:15 GMT الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي
19:09 GMTالسفيرة نميرة نجم: الهجرة من أفريقيا لن تتوقف في ظل ضعف التنمية ونأمل في تعاون أكبر مع روسيا
18:53 GMTبعد طعنها على جلسة البرلمان... لماذا تحاول بعض الجهات منع استكمال المؤسسات الدستورية في العراق؟
18:49 GMTبعد استهداف أبو ظبي... ماذا قال السيسي لمحمد بن زايد
18:45 GMTالصحة العالمية: فيروس كورونا لن يختفي تماما لكن هناك فرصة لإنهاء حالة الطوارئ