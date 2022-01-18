تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-لقاء-بين-لافروف-وبلينكن-قريبا-1056500266.html
الخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريبا
الخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريبا
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن "موسكو وواشنطن تعدان للقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T17:24+0000
2022-01-18T17:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83b18f9d7ff49ed78da47a1201e4b779.jpg
وقالت زاخاروفا عبر أثير قناة "روسيا 1"، ردا على سؤال عما إذا كان سيعقد لقاء في إحدى الدول الأوروبية قريبا بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة: "بالنسبة للقاء، فإنه جاري الإعداد له حاليا، وسنعلن عنه بمجرد تأكيده، لكن أستطيع تأكيد أن اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي في مرحلة الإعداد النشط حاليا".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ونظيره دميتري كوليبا، غدا الأربعاء.وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن الزيارة سوف تعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا.وأوضحت أيضا أن بلينكن سوف يتوجه يوم الخميس المقبل، إلى العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الانخراط الدبلوماسي الأخير مع روسيا والجهود المشتركة "لمواجهة أي اعتداء روسي ضد أوكرانيا، وبينها أفكار الحلفاء والشركاء للرد على روسيا بتبعات خطيرة وتكاليف اقتصادية كبيرة".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الكرملين-العقوبات-بحق-بوتين-شائنة-ولا-يستطيع-أحد-فرض-الإملاءات-العسكرية-على-تحركات-الجيش-الروسي-1055986762.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2249d25719d6ce9f33dc179e0cb06734.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريبا

17:24 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن "موسكو وواشنطن تعدان للقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إحدى الدول الأوروبية".
وقالت زاخاروفا عبر أثير قناة "روسيا 1"، ردا على سؤال عما إذا كان سيعقد لقاء في إحدى الدول الأوروبية قريبا بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة: "بالنسبة للقاء، فإنه جاري الإعداد له حاليا، وسنعلن عنه بمجرد تأكيده، لكن أستطيع تأكيد أن اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي في مرحلة الإعداد النشط حاليا".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الكرملين: العقوبات بحق بوتين "شائنة" ولا يستطيع أحد فرض الإملاءات العسكرية على تحركات الجيش الروسي
13 يناير, 11:01 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ونظيره دميتري كوليبا، غدا الأربعاء.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن الزيارة سوف تعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا.
وأوضحت أيضا أن بلينكن سوف يتوجه يوم الخميس المقبل، إلى العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الانخراط الدبلوماسي الأخير مع روسيا والجهود المشتركة "لمواجهة أي اعتداء روسي ضد أوكرانيا، وبينها أفكار الحلفاء والشركاء للرد على روسيا بتبعات خطيرة وتكاليف اقتصادية كبيرة".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:48 GMTالفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية
17:43 GMTالصين تحث الغرب على عدم الإسراع في رفع الفائدة وتحذر من "تداعيات خطيرة"
17:33 GMTرئيس كوريا الجنوبية يبدأ غدا زيارة "تاريخية" لمصر
17:24 GMTالخارجية الروسية تعلن عن لقاء بين لافروف وبلينكن قريبا
17:13 GMTأردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا
17:11 GMTالصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات
17:05 GMTمتحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية
16:59 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم الإمارات "استخباراتيا وأمنيا" ضد أي هجوم
16:56 GMTأكثر من 11 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه
16:55 GMTإعلام: تفجير مقر للجيش الوطني الليبي و"داعش" يتبنى الهجوم
16:53 GMTتفاصيل جديدة بشأن الهجوم الجوي على الإمارات باستخدام "المزيج المدمر"
16:48 GMTواشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني
16:43 GMTالمشري يناقش مع "تأسيسية الدستور" سبل الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا
16:43 GMTالمشهد في ليبيا يعود "للمربع الأول"... مسارات عدة وخلافات حول خارطة الطريق
16:29 GMTحفيد عمر الشريف يعلق على شائعة وفاته
16:25 GMTمايكروسوفت تتعاقد على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ... بـ 68.7 مليار دولار
16:14 GMTقبل المواجهة الحاسمة... ما هو تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم أفريقيا؟... فيديو
16:05 GMTسيارة تطارد نمرا من فصيلة نادرة في كازاخستان...فيديو وصور
16:03 GMTفرنسا: 3 مخاطر تهدد الانتعاش في أوروبا
15:58 GMTخبير عسكري: هجوم أبو ظبي لن يمر مرور الكرام وسيعكر أجواء التفاوض مع إيران