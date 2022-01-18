https://arabic.sputniknews.com/20220118/العراق-يكتسي-بالثوب-الأبيض-1056478049.html

العراق يكتسي بالثوب الأبيض

العراق يكتسي بالثوب الأبيض

يتواصل هطول الثلوج والأمطار الجليدية في العديد من المحافظات العراقية، خاصة في المناطق الشمالية، حيث وصل ارتفاع الثلج في بعض المناطق إلى 100 سم. ترون في ألبوم... 18.01.2022, سبوتنيك عربي

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في الوقت الذي يغطي فيه الثلج وسط مدينة السليمانية شمال العراق، يتوافد العراقيون من مختلف أنحاء البلاد إلى المدينة لالتقاط صور على خلفية الثلوج، وصناعة رجل الثلج، أو فقط للاستمتاع بالأجواء الثلجية البيضاء.كما أعلن محافظ السليمانية أمس أنه "نتيجة تساقط كميات كبيرة من الثلوج وسوء الأحوال الجوية، تم تعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء المحافظة ولمدة يومين".

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