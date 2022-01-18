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العراق يكتسي بالثوب الأبيض
العراق يكتسي بالثوب الأبيض
يتواصل هطول الثلوج والأمطار الجليدية في العديد من المحافظات العراقية، خاصة في المناطق الشمالية، حيث وصل ارتفاع الثلج في بعض المناطق إلى 100 سم. ترون في ألبوم... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:19+0000
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في الوقت الذي يغطي فيه الثلج وسط مدينة السليمانية شمال العراق، يتوافد العراقيون من مختلف أنحاء البلاد إلى المدينة لالتقاط صور على خلفية الثلوج، وصناعة رجل الثلج، أو فقط للاستمتاع بالأجواء الثلجية البيضاء.كما أعلن محافظ السليمانية أمس أنه "نتيجة تساقط كميات كبيرة من الثلوج وسوء الأحوال الجوية، تم تعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء المحافظة ولمدة يومين".
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фото, وسائط متعددة, صور, أخبار العراق اليوم, العراق

العراق يكتسي بالثوب الأبيض

11:19 GMT 18.01.2022
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يتواصل هطول الثلوج والأمطار الجليدية في العديد من المحافظات العراقية، خاصة في المناطق الشمالية، حيث وصل ارتفاع الثلج في بعض المناطق إلى 100 سم. ترون في ألبوم "سبوتنيك" بهجة العراقيين بالثلوج في السليمانية.
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يلعبون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية ويصنعون رجل الثلج، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يلعبون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية ويصنعون رجل الثلج، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يلعبون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية ويصنعون رجل الثلج، العراق ، 17 يناير 2022.
© REUTERS / Mohammed Jalalفتاة تصنع رجل ثلج في حديقة في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
فتاة تصنع رجل ثلج في حديقة في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
فتاة تصنع رجل ثلج في حديقة في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يسيرون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يسيرون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يسيرون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يسيرون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يسيرون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يسيرون في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يلتقطون صورة جماعية على خلفية أشجار مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يلتقطون صورة جماعية على خلفية أشجار مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يلتقطون صورة جماعية على خلفية أشجار مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
© REUTERS / Mohammed Jalalمواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© REUTERS / Mohammed Jalal
مواطنون يلعبون بالثلج في حديقة مغطاة بالثلوج في السليمانية، العراق ، 17 يناير 2022.
في الوقت الذي يغطي فيه الثلج وسط مدينة السليمانية شمال العراق، يتوافد العراقيون من مختلف أنحاء البلاد إلى المدينة لالتقاط صور على خلفية الثلوج، وصناعة رجل الثلج، أو فقط للاستمتاع بالأجواء الثلجية البيضاء.
كما أعلن محافظ السليمانية أمس أنه "نتيجة تساقط كميات كبيرة من الثلوج وسوء الأحوال الجوية، تم تعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء المحافظة ولمدة يومين".
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