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حفيد عمر الشريف يعلق على شائعة وفاته
حفيد عمر الشريف يعلق على شائعة وفاته
علق حفيد الفنان المصري عمر الشريف، على انتشار خبر غير صحيح عن وفاته وتداوله على نطاق واسع، إثر تعرضه لحادث سير. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T16:29+0000
2022-01-18T16:29+0000
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وقال جونير، في منشور على "انستغرام"، اليوم الثلاثاء: "أعتذر لإحباط كل هؤلاء البشر"، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة عن وفاته مزيفة.وانتشر خلال الساعات الماضية أخبار عن وفاة حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، وهي الأخبار التي تم تكذيبها.وسخر جونيور من مروجي الشائعات، الذين تداولوا هذه الأخبار المزيفة.وقال حفيد عمر الشريف إن كل ما تم تداوله من أخبار بشأن وفاتي في حادث سير ليس لها أساس من الصحة.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

حفيد عمر الشريف يعلق على شائعة وفاته

16:29 GMT 18.01.2022
© AP Photo / Richard Shotwellعمر الشريف جونيور
عمر الشريف جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
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علق حفيد الفنان المصري عمر الشريف، على انتشار خبر غير صحيح عن وفاته وتداوله على نطاق واسع، إثر تعرضه لحادث سير.
وقال جونير، في منشور على "انستغرام"، اليوم الثلاثاء: "أعتذر لإحباط كل هؤلاء البشر"، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة عن وفاته مزيفة.
وانتشر خلال الساعات الماضية أخبار عن وفاة حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، وهي الأخبار التي تم تكذيبها.
وسخر جونيور من مروجي الشائعات، الذين تداولوا هذه الأخبار المزيفة.
وقال حفيد عمر الشريف إن كل ما تم تداوله من أخبار بشأن وفاتي في حادث سير ليس لها أساس من الصحة.
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