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https://arabic.sputniknews.com/20220118/دراسة-إسرائيلية-الجرعة-الرابعة-من-فايزر-وموديرنا-أقل-فعالية-ضد-أوميكرون-1056457413.html
دراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من فايزر وموديرنا أقل فعالية ضد أوميكرون
دراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من فايزر وموديرنا أقل فعالية ضد أوميكرون
أظهرت النتائج الأولية لدراسة إسرائيلية فعالية منخفضة للجرعة الرابعة من لقاحات كوفيد-19 ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكر أكبر مستشفى... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T02:26+0000
2022-01-18T02:26+0000
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وفي الدراسة التي بدأت في أواخر ديسمبر/كانون الأول، تلقى 270 شخصا من موظفي مركز شيبا الطبي الجرعة الرابعة من لقاحي فايزر أو موديرنا قبل أن يتم مقارنة بيانات التحصين والمصول الخاصة بهم مع تلك الخاصة بأكثر من 5700 من العاملين في المستشفى الذين لم يتلقوا الجرعة الرابعة.وقالت رئيسة الدراسة جيلي ريجيف يوشاي، رئيسة وحدة الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في شيبا "اتضح أن اللقاح، الذي كان فعالا للغاية ضد المتغيرات السابقة أقل فعالية ضد أوميكرون"، وفقا لوكالة شيخوا.وأضافت أن "النتائج تشير إلى زيادة ملحوظة في مستويات الأجسام المضادة، لكن مستوى الحماية هذا فعال جزئيا فقط ضد متغير أوميكرون المقاوم نسبيا للقاح".وتم تطعيم حتى الآن أكثر من 537 ألف شخص في إسرائيل بالجرعة المنشطة الرابعة، معظمهم من البالغين أعمارهم 60 عاما فأكثر.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/أوميكرون-يفتك-بإسرائيل-والحالات-تتجاوز-الألف-1054563464.html
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أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

دراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من فايزر وموديرنا أقل فعالية ضد أوميكرون

02:26 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvicلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أظهرت النتائج الأولية لدراسة إسرائيلية فعالية منخفضة للجرعة الرابعة من لقاحات كوفيد-19 ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكر أكبر مستشفى في إسرائيل في بيان يوم الاثنين.
وفي الدراسة التي بدأت في أواخر ديسمبر/كانون الأول، تلقى 270 شخصا من موظفي مركز شيبا الطبي الجرعة الرابعة من لقاحي فايزر أو موديرنا قبل أن يتم مقارنة بيانات التحصين والمصول الخاصة بهم مع تلك الخاصة بأكثر من 5700 من العاملين في المستشفى الذين لم يتلقوا الجرعة الرابعة.
وقالت رئيسة الدراسة جيلي ريجيف يوشاي، رئيسة وحدة الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في شيبا "اتضح أن اللقاح، الذي كان فعالا للغاية ضد المتغيرات السابقة أقل فعالية ضد أوميكرون"، وفقا لوكالة شيخوا.
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وأضافت أن "النتائج تشير إلى زيادة ملحوظة في مستويات الأجسام المضادة، لكن مستوى الحماية هذا فعال جزئيا فقط ضد متغير أوميكرون المقاوم نسبيا للقاح".
وتم تطعيم حتى الآن أكثر من 537 ألف شخص في إسرائيل بالجرعة المنشطة الرابعة، معظمهم من البالغين أعمارهم 60 عاما فأكثر.
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