https://arabic.sputniknews.com/20220118/سيارة-تطارد-نمرا-من-فصيلة-نادرة-في-كازاخستانفيديو-وصور-1056497595.html

سيارة تطارد نمرا من فصيلة نادرة في كازاخستان...فيديو وصور

سيارة تطارد نمرا من فصيلة نادرة في كازاخستان...فيديو وصور

ارتبطت أخبار كازاخستان في الآونة الأخيرة بالاحتجاجات وأعمال العنف والشغب التي انتشرت في أنحاء البلاد، ولكن اليوم كانت الحياة البرية حاضرة في المشهد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

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نادي الفيديو

الحياة البرية

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وطارد رجلان يستقلان سيارة في منطقة ألما آتا في كازاخستان، نمرا، من فصيلة النمور الثلجية المهددة بالانقراض.وخارت قوى النمر بعد الجري لمسافة طويل، فما كان منه إلى التوقف والاستلقاء على الأرض.وتظهر اللقطات أن المفترس اتخذ موقفًا دفاعيًا ويتنفس بصعوبة.وقال المستشار البيئي ساكن ديلداخمت إن "هذا هو النمر نفسه الذي تم رصده مؤخرًا بالقرب من محمية ألتين إيمل الطبيعية في منطقة ألما آتا".وفي وقت سابق، تم تصوير نمر ثلجي ينزل من المرتفعات إلى السهوب بالقرب من محمية "ألتين إيمل"، من قبل السكان المحليين. ثم قام المختصون بالمحمية بفحص الحيوان ووضع طوق خاص لتتبع هجرته، وبعد ذلك أطلقوه.ونمر الثلوج هو نوع ضخم من السنوريات يستوطن السلاسل الجبلية الممتدة عبر آسيا الوسطى والجنوبية تُصنف هذه الحيوانات من قِبل الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة على أنها مهددة بالانقراض بدرجة وسطى، بعد أن أظهرت بعض الأبحاث التي أُجريت سنة 2003م، أنَّ تعدادها العالمي يتراوح بين 4080 و6590 سنور بالغ، منها أقل من 2500 فرد قادر على التكاثر والإنجاب في البريَّة.

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نادي الفيديو, الحياة البرية