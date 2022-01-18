https://arabic.sputniknews.com/20220118/نائب-كويتي-لوزير-الدفاع-أثناء-استجوابه-إن-كنت-حريصا-على-المرأة-أدخل-أولادها-الجيش-وليس-هي-1056476765.html

نائب كويتي لوزير الدفاع أثناء استجوابه: إن كنت حريصا على المرأة أدخل أولادها الجيش وليس هي

نائب كويتي لوزير الدفاع أثناء استجوابه: إن كنت حريصا على المرأة أدخل أولادها الجيش وليس هي

شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، استجوابا لوزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بعد استجواب قدمه النائب حمدان العازمي بخصوص قرار دخول النساء الجيش... 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T10:59+0000

2022-01-18T10:59+0000

2022-01-18T10:59+0000

مجلس الأمة الكويتي

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وحسب جريدة القبس، وقف الوزير على يسار منصة المجلس والنائب على يمينه، وذلك بعد أن أقر الوزير برغبته في الاستجواب لا تأجيله،حسب قانون المجلس.وقال النائب: "لولا التجاوزات لما أقدمنا على هذا الاستجواب، بعد النصائح التي وجهناها للوزير والتنبيهات بوجود أمر شرعي، لكنه تعنت، وكان يكابر وبعدها رأيناه يتراجع ويقول ننتظر الفتوى الشرعية، وأمس يسأل عن المحاور".وخاطب النائب وزير الدفاع الكويتي قائلا: "إذا كنت حريصا على المرأة أدخل أولادها الجيش، ومن العيب أن تقول أن الاستجواب لبنات الكويت".ونقل النائب الكويتي ما قال إنها إحصاءات من مركز تابع للحكومة الكويتية، تشير إلى أن "النساء يرفضن أكثر من الرجال وفق الاستطلاع، وحتى المتعلمات رفضن الانضمام بنسبة 81%، و 89 % من النساء في الجهراء رفضن، وفي محافظة الفروانية 73 % وحولي 77 % وفي العاصمة 75 % وفي الأحمدي 74 % وفي مبارك الكبير 80 %".وعلق النائب الكويتي على تلك الإحصاءات قائلا: "هذه الاحصائيات تبين أننا شعب محافظ".لكن الوزير عاد مؤخرا وقرر تأجيل قبول انضمام الكويتيات إلى الجيش لحين استطلاع رأي هيئة الإفتاء، مؤكدا أن وزارته حريصة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية في هذه الشأن.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/الدفاع-الكويتية-قرار-التحاق-النساء-بالجيش-لا-رجعة-فيه-1050598970.html

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مجلس الأمة الكويتي