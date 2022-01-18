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https://arabic.sputniknews.com/20220118/وفد-من-ضباط-مصريين-يزور-إسرائيل-لبحث-قضايا-إعمار-غزة-وقضايا-تبادل-الأسرى-1056496893.html
وفد من ضباط مصريين يزور إسرائيل لبحث قضايا إعمار غزة وقضايا تبادل الأسرى
وفد من ضباط مصريين يزور إسرائيل لبحث قضايا إعمار غزة وقضايا تبادل الأسرى
قام وفد من ضباط مصريين بزيارة لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، لبحث قضايا إعادة إعمار قطاع غزة، وقضايا تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:51+0000
2022-01-18T15:51+0000
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
مصر
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القدس - سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "وصل وفد من الضباط المصريين إلى إسرائيل صباح اليوم، لعقد اجتماعات مع نظرائهم الإسرائيليين".ومن المقرر أن يجري الطرفان "مناقشات حول إعادة إعمار قطاع غزة، وعملية التسوية، ومحاولة المضي قدماً في قضية الأسرى والمفقودين".وتحتجز حركة حماس في قطاع غزة الجندي أورون شاؤول والضابط هدار غولدين، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف عام 2014، إلى جانب المواطنين الإسرائيليين إفرا منغيستو وهشام السيد، اللذين تسللا عبر السياج الفاصل إلى داخل قطاع غزة، وقامت حركة حماس باحتجازهما. وتتكتم حماس على مصير المُحتجزين لديها، وترفض الإفصاح عن ذلك إلا بـ "مقابل".يشار إلى أن إسرائيل تتمسك بربط صفقة الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بإعادة الإعمار في القطاع، وكذلك، وتتحفظ إسرائيل على مطالب حركة حماس.وتسعى القاهرة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل إلى تهدئة طويلة الأمد تضمن الأمن والاستقرار، وتفسح المجال نحو إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على القطاع.وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، فجر 21 مايو/أيار الماضي، بعد هجمات إسرائيلية على القطاع استمرت 11 يوما، أسفرت عن مقتل 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-تهريب-شحنة-مخدرات-كبيرة-قادمة-من-الأراضي-المصرية-1055089062.html
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إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر

وفد من ضباط مصريين يزور إسرائيل لبحث قضايا إعمار غزة وقضايا تبادل الأسرى

15:51 GMT 18.01.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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قام وفد من ضباط مصريين بزيارة لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، لبحث قضايا إعادة إعمار قطاع غزة، وقضايا تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
القدس - سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "وصل وفد من الضباط المصريين إلى إسرائيل صباح اليوم، لعقد اجتماعات مع نظرائهم الإسرائيليين".

ومن المقرر أن يجري الطرفان "مناقشات حول إعادة إعمار قطاع غزة، وعملية التسوية، ومحاولة المضي قدماً في قضية الأسرى والمفقودين".

وتحتجز حركة حماس في قطاع غزة الجندي أورون شاؤول والضابط هدار غولدين، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف عام 2014، إلى جانب المواطنين الإسرائيليين إفرا منغيستو وهشام السيد، اللذين تسللا عبر السياج الفاصل إلى داخل قطاع غزة، وقامت حركة حماس باحتجازهما. وتتكتم حماس على مصير المُحتجزين لديها، وترفض الإفصاح عن ذلك إلا بـ "مقابل".
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يشار إلى أن إسرائيل تتمسك بربط صفقة الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بإعادة الإعمار في القطاع، وكذلك، وتتحفظ إسرائيل على مطالب حركة حماس.

وتسعى القاهرة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل إلى تهدئة طويلة الأمد تضمن الأمن والاستقرار، وتفسح المجال نحو إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على القطاع.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، فجر 21 مايو/أيار الماضي، بعد هجمات إسرائيلية على القطاع استمرت 11 يوما، أسفرت عن مقتل 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.
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