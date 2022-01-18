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قلق في أمريكا من "كارثة محتملة" على الطيران بسبب شبكات الجيل الخامس
قلق في أمريكا من "كارثة محتملة" على الطيران بسبب شبكات الجيل الخامس
تخشى شركات الطيران الأمريكية من اضطرابات كارثية محتملة في قطاعي النقل والشحن، في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس يوم الأربعاء المقبل. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T10:49+0000
2022-01-18T10:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وعبر رؤساء شركات الطيران الأمريكية، عن قلقهم من تشغيل شبكات الجيل الخامس في التاريخ المعلن، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.وطلب رؤساء شركات الطيران بشكل عاجل أن يراعى ترك مسافة لا تقل عن ميلين من مدارج المطارات، كما حددت ذلك في إدارة الطيران الفدرالية 'أف دي آي' في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.ويساور شركات الطيران ومصنعي الطائرات القلق من خطر تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.ومراعاة لهذه المخاوف أرجأت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين في السابق.وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية يوم الأحد أنها وافقت على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88".وفي المقابل تم تحذير وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من "كارثة اقتصادية" بحال استمرت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.
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https://arabic.sputniknews.com/20211105/البرازيل-تبني-واحدة-من-أكبر-شبكات-الجيل-الخامس-في-العالم-باستثمارات-خاصة-1050631484.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

قلق في أمريكا من "كارثة محتملة" على الطيران بسبب شبكات الجيل الخامس

10:49 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc.هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020
هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc.
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تخشى شركات الطيران الأمريكية من اضطرابات كارثية محتملة في قطاعي النقل والشحن، في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس يوم الأربعاء المقبل.
وعبر رؤساء شركات الطيران الأمريكية، عن قلقهم من تشغيل شبكات الجيل الخامس في التاريخ المعلن، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.
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وطلب رؤساء شركات الطيران بشكل عاجل أن يراعى ترك مسافة لا تقل عن ميلين من مدارج المطارات، كما حددت ذلك في إدارة الطيران الفدرالية 'أف دي آي' في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.
ويساور شركات الطيران ومصنعي الطائرات القلق من خطر تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.
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ومراعاة لهذه المخاوف أرجأت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين في السابق.
وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية يوم الأحد أنها وافقت على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88".
وفي المقابل تم تحذير وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من "كارثة اقتصادية" بحال استمرت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.
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