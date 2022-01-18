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https://arabic.sputniknews.com/20220118/-مايكروسوفت-تستحوذ-على--شركة-ألعاب-فيديو-بنحو-70-مليار-دولار-في-صفقة-هي-الأغلى-1056497232.html
مايكروسوفت تستحوذ على شركة ألعاب فيديو بنحو 70 مليار دولار في صفقة هي الأغلى
مايكروسوفت تستحوذ على شركة ألعاب فيديو بنحو 70 مليار دولار في صفقة هي الأغلى
أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، عزمها الاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" مقابل 68.7 مليار دولار، في صفقة... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:57+0000
2022-01-18T15:57+0000
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ويمثل عرض مايكروسوفت، والذي يبلغ 95 دولارا للسهم الواحد، زيادة بنسبة 45 في المئة على سعر "أكتيفيجن" عند الإغلاق في وول ستريت يوم الجمعة، وفقا لرويترز.وفي التداول قبل فتح أسواق الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار أكتيفيجن بنسبة 36.8 في المئة إلى 89.50 دولارا بعد تعليق التداول لفترة وجيزة.وفي ظل انتشار جائحة كوفيد 19 وتدابير الاحتواء المعمول بها، ارتفع الطلب العالمي على ألعاب الفيديو.
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مجتمع, منوعات

مايكروسوفت تستحوذ على شركة ألعاب فيديو بنحو 70 مليار دولار في صفقة هي الأغلى

15:57 GMT 18.01.2022
CC0 / pixabay / ألعاب الفيديو
ألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
CC0 / pixabay /
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أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، عزمها الاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" مقابل 68.7 مليار دولار، في صفقة هي الأغلى من نوعها في هذا القطاع.
ويمثل عرض مايكروسوفت، والذي يبلغ 95 دولارا للسهم الواحد، زيادة بنسبة 45 في المئة على سعر "أكتيفيجن" عند الإغلاق في وول ستريت يوم الجمعة، وفقا لرويترز.
وفي التداول قبل فتح أسواق الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار أكتيفيجن بنسبة 36.8 في المئة إلى 89.50 دولارا بعد تعليق التداول لفترة وجيزة.
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وأوضح المدير العام لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أن "هذه الألعاب تعتبر الأكثر دينامية وإثارة في مجال الترفيه على أي منصة اليوم وستلعب دورا رئيسيا في تطوير منصات ميتافيرس".

وفي ظل انتشار جائحة كوفيد 19 وتدابير الاحتواء المعمول بها، ارتفع الطلب العالمي على ألعاب الفيديو.
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