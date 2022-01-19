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https://arabic.sputniknews.com/20220119/أردوغان-صنعنا-الطائرات-المسيرة-رغم-أنف-المستخفين-بقدراتنا-1056703545.html
أردوغان: صنعنا الطائرات المسيرة رغم أنف المستخفين بقدراتنا
أردوغان: صنعنا الطائرات المسيرة رغم أنف المستخفين بقدراتنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده صنعت الطائرات المسيرة المسلحة رغم أنف الأطراف التي استخفت بقدراتها وذكائها. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T16:29+0000
2022-01-19T16:29+0000
2022-01-19T16:29+0000
أخبار تركيا اليوم
طائرات بدون طيار
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، في صالة المعارض بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وقال الرئيس التركي: "صنعنا الطائرات المسلحة المسيّرة رغم أنف أولئك الذين قالوا "لا تستطيعون القيام بذلك"، وبات هؤلاء اليوم يطلبون منا شراء هذه الطائرات".واعتبر أن بلاده أثبتت للعالم قدرتها على "إنجاز كل ما قالوا إن استيعابها وقوتها وذكاءها غير كاف له، بل إن ما أنجزته أفضل مما أنجزه الآخرون"، وفق قوله.وأضاف أردوغان أن "حكومات حزب العدالة والتنمية عملت على استكمال أوجه القصور منذ نحو 20 عام، وسعت لبناء تركيا العظيمة والقوية".وأشار إلى أن حكومات حزبه المتعاقبة كافحت خلال هذه الفترة ما سماه "العقلية الخبيثة" التي تستخف بقدرات تركيا يوميًا وفي جميع المجالات.يذكر أن تركيا تطور أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة منها "درونز" بيرقدار التي استخدمتها في العديد من المعارك خارج تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/قلق-أمريكي-من-بيع-تركيا-طائرات-مسيرة-إلى-إثيوبيا-1054457147.html
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أخبار تركيا اليوم, طائرات بدون طيار, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: صنعنا الطائرات المسيرة رغم أنف المستخفين بقدراتنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده صنعت الطائرات المسيرة المسلحة رغم أنف الأطراف التي استخفت بقدراتها وذكائها.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، في صالة المعارض بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحسب
وكالة الأناضول
الرسمية.
وقال الرئيس التركي: "صنعنا
الطائرات المسلحة
المسيّرة رغم أنف أولئك الذين قالوا "لا تستطيعون القيام بذلك"، وبات هؤلاء اليوم يطلبون منا شراء هذه الطائرات".
واعتبر أن بلاده أثبتت للعالم قدرتها على "إنجاز كل ما قالوا إن استيعابها وقوتها وذكاءها غير كاف له، بل إن ما أنجزته أفضل مما أنجزه الآخرون"، وفق قوله.
22 ديسمبر 2021, 15:58 GMT
وأضاف أردوغان أن "حكومات
حزب العدالة والتنمية
عملت على استكمال أوجه القصور منذ نحو 20 عام، وسعت لبناء تركيا العظيمة والقوية".
وأشار إلى أن حكومات حزبه المتعاقبة كافحت خلال هذه الفترة ما سماه "العقلية الخبيثة" التي تستخف بقدرات تركيا يوميًا وفي جميع المجالات.
يذكر أن تركيا تطور أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة منها "درونز" بيرقدار التي استخدمتها في العديد من المعارك خارج تركيا.