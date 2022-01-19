https://arabic.sputniknews.com/20220119/إعلام-ألمانيا-ترفع-ثمن-صفقة-الغواصات-لإسرائيل-وصفت-بـالفضيحة-1056507796.html

إعلام: ألمانيا ترفع ثمن صفقة "الغواصات" لإسرائيل.. وصفت بـ"الفضيحة"

إعلام: ألمانيا ترفع ثمن صفقة "الغواصات" لإسرائيل.. وصفت بـ"الفضيحة"

كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس الثلاثاء، عن فضيحة جديدة تتعلق بصفقة غواصات جديدة لإسرائيل. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T01:31+0000

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وذكرت صحيفة غلوبس العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح قد صادقت على شروط الحكومة الألمانية بمضاعفة ثمن 3 غواصات ستشتريها إسرائيل.وأكدت الصحيفة أن اللجنة الإسرائيلية صادقت على رفع الحكومة الألمانية لسعر الغواصات الثلاث من 1.8 مليار إلى 3 مليارات يورو، وذلك في جلسة سرية، عقدت يوم الأحد الماضي، وهو ما وصف بـ"الفضيحة"، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تكشف عن رفع ثمن الغواصات الألمانية، فضلا عن أنها لم تبلغ البرلمان "الكنيست" بهذا الأمر.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، يوم الجمعة الماضية، أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع "الأسبوع المقبل" للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.وأكدت تلك الوسائل أن كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل غدعون ساعار، ووزير الدفاع بيني غانتس، قد اتفقوا على ذلك، بناء على ما اقترحه الوزير الأخير بهذا الشأن، قبل شهرين، بدعوى أن هناك حاجة قومية لاستيضاح ملابسات القضية، واستخلاص العبر للمستقبل.للمزيد: نتنياهو يعلن للمرة الأولى سبب مصادقته على بيع غواصات ألمانية إلى مصروتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة "تيسنكروب" الألمانية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.وعيّن وزير الدفاع، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات. ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/قافلة-سيارات-تجوب-إسرائيل-للمطالبة-بفتح-تحقيق-في-قضية-متهم-فيها-نتنياهو-1055067055.html

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