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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الأردن-يخصص-أرضا-قرب-مكان-تعميد-المسيح-لبناء-مركز-ثقافي-جورجي-1056702216.html
الأردن يخصص أرضا قرب مكان تعميد المسيح لبناء مركز ثقافي جورجي
الأردن يخصص أرضا قرب مكان تعميد المسيح لبناء مركز ثقافي جورجي
قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي بعد قداس احتفالي في كنيسة الثالوث المقدس في العاصمة تبليسي، إنه "سيتم بناء مركز ثقافي جورجي بالقرب من نهر الأردن... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:29+0000
2022-01-19T15:29+0000
جورجيا
أخبار الأردن
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وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في 19 كانون الثاني/يناير بعيد الغطاس، وهو واحد من الأعياد المسيحية الـ 12 الرئيسية، ويتم الاحتفال بعيد الغطاس في جورجيا كعطلة رسمية.وقال غاريباشفيلي: "بناء على قرار جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وسمو الأمير غازي، تم تخصيص أرض قريبة من نهر الأردن بالقرب من مكان تعميد المخلص إلى جورجيا، وبمباركة البطريرك، سيتم إنشاء مركز ثقافي جورجي، بعد 300 عام، ها هي جورجيا تعود إلى الأرض المقدسة ".وأفادت الخدمة الصحفية للحكومة أن الأردن منحت جورجيا أرضا بمساحة 4000 متر مربع.وهنأ إيراكلي غاريباشفيلي شعب جورجيا وأعضاء "السينودس المقدّس"، وجميع الحاضرين في الكاتدرائية بمناسبة عيد الغطاس، كما أشار رئيس الحكومة إلى أن حقيقة نقل الأراضي بالقرب من نهر الأردن هي حدث تاريخي.وأضاف: "تم إنجاز هذا الحدث البهيج لجميع الجورجيين نتيجة للجهود المشتركة للسلطات العلمانية والروحية، ومشاركة بطريركنا، قداسته، سلطته الدولية العظيمة، وحدة الأمة ورجال الدين، كانت وستظل على الدوام الشرط الأساسي لتقدم بلادنا وتطورها".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعتبر-الدبلوماسية-الحل-الوحيد-القادر-على-إنهاء-الصراع-1056701314.html
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جورجيا, أخبار الأردن

الأردن يخصص أرضا قرب مكان تعميد المسيح لبناء مركز ثقافي جورجي

15:29 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanحاجّ مسيحي أرثوذكسي يغطس نفسه في نهر الأردن خلال مراسم التعميد كجزء من عيد الغطاس، بالقرب من بلدة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، 18 يناير 2022
حاجّ مسيحي أرثوذكسي يغطس نفسه في نهر الأردن خلال مراسم التعميد كجزء من عيد الغطاس، بالقرب من بلدة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي بعد قداس احتفالي في كنيسة الثالوث المقدس في العاصمة تبليسي، إنه "سيتم بناء مركز ثقافي جورجي بالقرب من نهر الأردن ليس بعيدًا عن المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح".
وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في 19 كانون الثاني/يناير بعيد الغطاس، وهو واحد من الأعياد المسيحية الـ 12 الرئيسية، ويتم الاحتفال بعيد الغطاس في جورجيا كعطلة رسمية.
وقال غاريباشفيلي: "بناء على قرار جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وسمو الأمير غازي، تم تخصيص أرض قريبة من نهر الأردن بالقرب من مكان تعميد المخلص إلى جورجيا، وبمباركة البطريرك، سيتم إنشاء مركز ثقافي جورجي، بعد 300 عام، ها هي جورجيا تعود إلى الأرض المقدسة ".
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وأفادت الخدمة الصحفية للحكومة أن الأردن منحت جورجيا أرضا بمساحة 4000 متر مربع.
وهنأ إيراكلي غاريباشفيلي شعب جورجيا وأعضاء "السينودس المقدّس"، وجميع الحاضرين في الكاتدرائية بمناسبة عيد الغطاس، كما أشار رئيس الحكومة إلى أن حقيقة نقل الأراضي بالقرب من نهر الأردن هي حدث تاريخي.
وأضاف: "تم إنجاز هذا الحدث البهيج لجميع الجورجيين نتيجة للجهود المشتركة للسلطات العلمانية والروحية، ومشاركة بطريركنا، قداسته، سلطته الدولية العظيمة، وحدة الأمة ورجال الدين، كانت وستظل على الدوام الشرط الأساسي لتقدم بلادنا وتطورها".
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