الأردن يخصص أرضا قرب مكان تعميد المسيح لبناء مركز ثقافي جورجي

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في 19 كانون الثاني/يناير بعيد الغطاس، وهو واحد من الأعياد المسيحية الـ 12 الرئيسية، ويتم الاحتفال بعيد الغطاس في جورجيا كعطلة رسمية.وقال غاريباشفيلي: "بناء على قرار جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وسمو الأمير غازي، تم تخصيص أرض قريبة من نهر الأردن بالقرب من مكان تعميد المخلص إلى جورجيا، وبمباركة البطريرك، سيتم إنشاء مركز ثقافي جورجي، بعد 300 عام، ها هي جورجيا تعود إلى الأرض المقدسة ".وأفادت الخدمة الصحفية للحكومة أن الأردن منحت جورجيا أرضا بمساحة 4000 متر مربع.وهنأ إيراكلي غاريباشفيلي شعب جورجيا وأعضاء "السينودس المقدّس"، وجميع الحاضرين في الكاتدرائية بمناسبة عيد الغطاس، كما أشار رئيس الحكومة إلى أن حقيقة نقل الأراضي بالقرب من نهر الأردن هي حدث تاريخي.وأضاف: "تم إنجاز هذا الحدث البهيج لجميع الجورجيين نتيجة للجهود المشتركة للسلطات العلمانية والروحية، ومشاركة بطريركنا، قداسته، سلطته الدولية العظيمة، وحدة الأمة ورجال الدين، كانت وستظل على الدوام الشرط الأساسي لتقدم بلادنا وتطورها".
قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي بعد قداس احتفالي في كنيسة الثالوث المقدس في العاصمة تبليسي، إنه "سيتم بناء مركز ثقافي جورجي بالقرب من نهر الأردن ليس بعيدًا عن المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح".
وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في 19 كانون الثاني/يناير بعيد الغطاس، وهو واحد من الأعياد المسيحية الـ 12 الرئيسية، ويتم الاحتفال بعيد الغطاس في جورجيا كعطلة رسمية.
وقال غاريباشفيلي: "بناء على قرار جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وسمو الأمير غازي، تم تخصيص أرض قريبة من نهر الأردن بالقرب من مكان تعميد المخلص إلى جورجيا، وبمباركة البطريرك، سيتم إنشاء مركز ثقافي جورجي، بعد 300 عام، ها هي جورجيا تعود إلى الأرض المقدسة ".
وأفادت الخدمة الصحفية للحكومة أن الأردن منحت جورجيا أرضا بمساحة 4000 متر مربع.
وهنأ إيراكلي غاريباشفيلي شعب جورجيا وأعضاء "السينودس المقدّس"، وجميع الحاضرين في الكاتدرائية بمناسبة عيد الغطاس، كما أشار رئيس الحكومة إلى أن حقيقة نقل الأراضي بالقرب من نهر الأردن هي حدث تاريخي.
وأضاف: "تم إنجاز هذا الحدث البهيج لجميع الجورجيين نتيجة للجهود المشتركة للسلطات العلمانية والروحية، ومشاركة بطريركنا، قداسته، سلطته الدولية العظيمة، وحدة الأمة ورجال الدين، كانت وستظل على الدوام الشرط الأساسي لتقدم بلادنا وتطورها".