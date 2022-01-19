الأرصاد السعودية تكشف عن أبرد مدينة في المملكة خلال الـ30 عاما الماضية

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، إن "طريف الواقعة شمال المملكة هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية"، مشيرا إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكون الصقيع.وأضح المركز أن "طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ(-6)، متوقعا استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وعدم استبعاد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان).
كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عن اسم أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية، وفقا للسجلات المناخية للمركز.
وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، إن "طريف الواقعة شمال المملكة هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية"، مشيرا إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكون الصقيع.
وأضح المركز أن "طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ(-6)، متوقعا استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وعدم استبعاد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان).