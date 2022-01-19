الإمارات... الإعلان عن موعد بدء عمل الوحدة الثانية في محطة الطاقة النووية

وقال الحمادي، خلال مؤتمر عن التمويل المستدام في أبوظبي، إن الوحدة الثانية من المحطة سوف تبدأ العمل على المستوى التجاري في الشهور المقبلة، بحسب وكالة "رويترز".وأشار الحمادي إلى أن الوحدة الثالثة من المحطة، التي من المنتظر أن تضم أربعة مفاعلات، من المقرر أن تبدأ العمل في أواخر العام الجاري 2022.وصرح الحمادي، في الأسبوع الماضي، أنه من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85 في المئة من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025.يذكر أن الوحدة الأولى لمحطة براكة، تم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، في أغسطس/ آب 2020، وتم ربط الوحدة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2021.ومن المقرر بعد الانتهاء من محطة براكة للطاقة النووية، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون هناك أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات، ما يعادل نحو 25 في المئة من ذروة الطلب في الإمارات.
وأشار الحمادي إلى أن الوحدة الثالثة من المحطة، التي من المنتظر أن تضم أربعة مفاعلات، من المقرر أن تبدأ العمل في أواخر العام الجاري 2022.
وصرح الحمادي، في الأسبوع الماضي، أنه من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85 في المئة من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025.
يذكر أن الوحدة الأولى لمحطة براكة، تم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، في أغسطس/ آب 2020، وتم ربط الوحدة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2021.
ومن المقرر بعد الانتهاء من محطة براكة للطاقة النووية، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون هناك أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات، ما يعادل نحو 25 في المئة من ذروة الطلب في الإمارات.