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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الإمارات-تدعو-واشنطن-لإعادة-تصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-1056707139.html
الإمارات تدعو واشنطن لإعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
الإمارات تدعو واشنطن لإعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
دعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، مساء اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية، وذلك بعد يومين... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T18:21+0000
2022-01-19T18:22+0000
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد العتيبة في بيان أنه سيجتمع برفقة رئيس المخابرات الوطنية الإماراتية، علي الشامسي، مع البيت الأبيض والكونغرس، اليوم في واشنطن.وبينت السفارة الإماراتية في واشنطن، على حسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "في تعليق اليوم، السفير العتيبة تحدث عن الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقع مدنية في الإمارات التي قتلت 3 مدنيين أبرياء".وتابعت: "دعا (العتيبة) الإدارة الأمريكية والكونغرس لدعم إعادة تصنيف منظمة الحوثي الإرهابية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".وأشارت السفارة إلى أن السفير سوف ينضم إلى مدير الاستخبارات الوطنية الإماراتية، علي الشامسي، لاجتماع مع البيت الأبيض والكونغرس، اليوم في واشنطن.وكانت واشنطن قد رفعت اسم حركة "أنصار الله" اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية، في فبراير/شباط 2021.وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت، يوم الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-خارجية-إسرائيل-يؤكد-وقوف-بلاده-مع-الإمارات-ويدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-الحوثي-1056618076.html
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أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تدعو واشنطن لإعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

18:21 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 18:22 GMT 19.01.2022)
© AFP 2021 / Drew Angererسفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة
سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / Drew Angerer
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دعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، مساء اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية، وذلك بعد يومين من قصف أهداف في العاصمة أبوظبي.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد العتيبة في بيان أنه سيجتمع برفقة رئيس المخابرات الوطنية الإماراتية، علي الشامسي، مع البيت الأبيض والكونغرس، اليوم في واشنطن.
وبينت السفارة الإماراتية في واشنطن، على حسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "في تعليق اليوم، السفير العتيبة تحدث عن الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقع مدنية في الإمارات التي قتلت 3 مدنيين أبرياء".
وتابعت: "دعا (العتيبة) الإدارة الأمريكية والكونغرس لدعم إعادة تصنيف منظمة الحوثي الإرهابية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وأشارت السفارة إلى أن السفير سوف ينضم إلى مدير الاستخبارات الوطنية الإماراتية، علي الشامسي، لاجتماع مع البيت الأبيض والكونغرس، اليوم في واشنطن.
وكانت واشنطن قد رفعت اسم حركة "أنصار الله" اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية، في فبراير/شباط 2021.
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
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وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت، يوم الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
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