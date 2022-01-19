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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-هدم-إسرائيل-منزلين-في-القدس-وتدعو-الإدارة-الأمريكية-للتدخل-1056616006.html
الرئاسة الفلسطينية تدين هدم إسرائيل منزلين في القدس وتدعو الإدارة الأمريكية للتدخل
الرئاسة الفلسطينية تدين هدم إسرائيل منزلين في القدس وتدعو الإدارة الأمريكية للتدخل
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، هدم السلطات الإسرائيلية منزلين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:19+0000
2022-01-19T11:19+0000
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى "تحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها ضد الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد".وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن "عملية الهدم بمثابة جريمة حرب تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة".وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لوقف ما وصفتها بـ "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في القدس وتحديداً حي الشيخ جراح".ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري لم يشهد لها العالم مثيلاً"، حسب ما ذكر البيان.وتابعت أن "ما يشهده حي الشيخ جراح من عمليات هدم وتشريد وترويع للمواطنين المقدسيين يضع إدارة الرئيس [الأمريكي جو] بايدن والتزاماتها أمام المحك وترجمة أقوالها إلى أفعال ويتمثل ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد".وأكدت الرئاسة أن عمليات الهدم لبيوت المواطنين سيكون لها تداعيات خطيرة وأن جلسة المجلس المركزي التي ستعقد قريبا ستتخذ القرارات المناسبة أمام هذا التصعيد الإسرائيلي والصمت الدولي والأمريكي.وفجر اليوم، اقتحمت قوة إسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس، وهدمت منزلين لعائلة صالحية تحاصرهما منذ يومين.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/السلطات-الإسرائيلية-تهدم-منزلين-في-حي-الشيخ-جراح-وتعتقل-21-شابا-تضامنوا-مع-ملاك-المنزلين-1056521850.html
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إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية تدين هدم إسرائيل منزلين في القدس وتدعو الإدارة الأمريكية للتدخل

11:19 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / Emmanuel Dunandأحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، هدم السلطات الإسرائيلية منزلين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.
رام الله - سبوتنيك. ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى "تحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها ضد الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد".
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن "عملية الهدم بمثابة جريمة حرب تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة".

وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لوقف ما وصفتها بـ "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في القدس وتحديداً حي الشيخ جراح".

ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري لم يشهد لها العالم مثيلاً"، حسب ما ذكر البيان.
28 عائلة مقدسية تنتظر الوثائق والاتفاقيات المصدقة لملكية الأرض والمنازل في حي الشيخ جراح في القدس، فلسطين 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين في حي الشيخ جراح وتعتقل 21 شابا تضامنوا مع ملاك المنزلين
08:26 GMT


وتابعت أن "ما يشهده حي الشيخ جراح من عمليات هدم وتشريد وترويع للمواطنين المقدسيين يضع إدارة الرئيس [الأمريكي جو] بايدن والتزاماتها أمام المحك وترجمة أقوالها إلى أفعال ويتمثل ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد".

وأكدت الرئاسة أن عمليات الهدم لبيوت المواطنين سيكون لها تداعيات خطيرة وأن جلسة المجلس المركزي التي ستعقد قريبا ستتخذ القرارات المناسبة أمام هذا التصعيد الإسرائيلي والصمت الدولي والأمريكي.

وفجر اليوم، اقتحمت قوة إسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس، وهدمت منزلين لعائلة صالحية تحاصرهما منذ يومين.
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