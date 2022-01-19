https://arabic.sputniknews.com/20220119/اليونان-تستلم-أول-دفعة-من-مقاتلات-رافال-الفرنسية-فيديو-1056697693.html

اليونان تستلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية... فيديو

اليونان تستلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية... فيديو

استلمت اليونان، اليوم الأربعاء، أول دفعة مكونة من 6 مقاتلات "رافال" الفرنسية، التي تم التعاقد عليها بموجب اتفاق دفاعي مع فرنسا أدى إلى زيادة التوترات مع خصم... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T13:43+0000

2022-01-19T13:43+0000

2022-01-19T13:43+0000

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وكانت اليونان قد تعاقدت على 24 مقاتلة "رافال" مع فرنسا في صفقة بتكلفة تزيد عن 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) في إطار سعيها لتحديث قواتها المسلحة وسط نزاع طويل الأمد مع تركيا على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.وحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "طائرات رافال الجديدة التي هبطت اليوم جاهزة للإقلاع من أجل مستقبل أفضل وأكثر سلاما للمنطقة بأسرها". كما أذاع التلفزيون اليوناني بثا حيا للطائرات الست الأولى وهي تقترب من قاعدة تاناغرا الجوية بالقرب من أثينا.وكان البرلمان اليوناني قد صادق على اتفاقية دفاع مع فرنسا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنص على مساعدة كل منهما الآخر في حالة وجود تهديد خارجي. كما تضمن الاتفاق شراء 3 فرقاطات فرنسية بقيمة 3 مليارات يورو أخرى.وأثارت الصفقات، التي جاءت بعد أزمة مالية استمرت عقدا من الزمان في اليونان، غضبا في تركيا، التي على خلاف مع أثينا بشأن قضايا من بينها الحدود البحرية والجرف القاري لكل منهما. وتقول فرنسا إن الاتفاق لا يستهدف أي دولة ثالثة لكن يجب حماية اليونان التي تحرس الجانب الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي.

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رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا