تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بوتين خلال لقاء الرئيس الإيراني: الوضع في أفغانستان يقلقنا
https://arabic.sputniknews.com/20220119/اليونان-تستلم-أول-دفعة-من-مقاتلات-رافال-الفرنسية-فيديو-1056697693.html
اليونان تستلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية... فيديو
اليونان تستلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية... فيديو
استلمت اليونان، اليوم الأربعاء، أول دفعة مكونة من 6 مقاتلات "رافال" الفرنسية، التي تم التعاقد عليها بموجب اتفاق دفاعي مع فرنسا أدى إلى زيادة التوترات مع خصم... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:43+0000
2022-01-19T13:43+0000
رصد عسكري
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/25/1016502524_0:124:2362:1453_1920x0_80_0_0_9de7538b244682011bd5a3fe6c6a5183.jpg
وكانت اليونان قد تعاقدت على 24 مقاتلة "رافال" مع فرنسا في صفقة بتكلفة تزيد عن 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) في إطار سعيها لتحديث قواتها المسلحة وسط نزاع طويل الأمد مع تركيا على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.وحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "طائرات رافال الجديدة التي هبطت اليوم جاهزة للإقلاع من أجل مستقبل أفضل وأكثر سلاما للمنطقة بأسرها". كما أذاع التلفزيون اليوناني بثا حيا للطائرات الست الأولى وهي تقترب من قاعدة تاناغرا الجوية بالقرب من أثينا.وكان البرلمان اليوناني قد صادق على اتفاقية دفاع مع فرنسا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنص على مساعدة كل منهما الآخر في حالة وجود تهديد خارجي. كما تضمن الاتفاق شراء 3 فرقاطات فرنسية بقيمة 3 مليارات يورو أخرى.وأثارت الصفقات، التي جاءت بعد أزمة مالية استمرت عقدا من الزمان في اليونان، غضبا في تركيا، التي على خلاف مع أثينا بشأن قضايا من بينها الحدود البحرية والجرف القاري لكل منهما. وتقول فرنسا إن الاتفاق لا يستهدف أي دولة ثالثة لكن يجب حماية اليونان التي تحرس الجانب الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/25/1016502524_131:0:2231:1575_1920x0_80_0_0_31edc23999b4d70d8522e8fb2b13e58b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

اليونان تستلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية... فيديو

13:43 GMT 19.01.2022
© Sputnik . French Armyرافال
رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . French Army
تابعنا عبر
استلمت اليونان، اليوم الأربعاء، أول دفعة مكونة من 6 مقاتلات "رافال" الفرنسية، التي تم التعاقد عليها بموجب اتفاق دفاعي مع فرنسا أدى إلى زيادة التوترات مع خصم أثينا التاريخي وعضو الناتو تركيا.
وكانت اليونان قد تعاقدت على 24 مقاتلة "رافال" مع فرنسا في صفقة بتكلفة تزيد عن 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) في إطار سعيها لتحديث قواتها المسلحة وسط نزاع طويل الأمد مع تركيا على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "طائرات رافال الجديدة التي هبطت اليوم جاهزة للإقلاع من أجل مستقبل أفضل وأكثر سلاما للمنطقة بأسرها".
كما أذاع التلفزيون اليوناني بثا حيا للطائرات الست الأولى وهي تقترب من قاعدة تاناغرا الجوية بالقرب من أثينا.
وكان البرلمان اليوناني قد صادق على اتفاقية دفاع مع فرنسا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنص على مساعدة كل منهما الآخر في حالة وجود تهديد خارجي.
كما تضمن الاتفاق شراء 3 فرقاطات فرنسية بقيمة 3 مليارات يورو أخرى.
وأثارت الصفقات، التي جاءت بعد أزمة مالية استمرت عقدا من الزمان في اليونان، غضبا في تركيا، التي على خلاف مع أثينا بشأن قضايا من بينها الحدود البحرية والجرف القاري لكل منهما.
وتقول فرنسا إن الاتفاق لا يستهدف أي دولة ثالثة لكن يجب حماية اليونان التي تحرس الجانب الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMTالتحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية ضد "أنصار الله" في اليمن
13:53 GMTرئيسي: تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا تهيئ لتطبيقها في مجالات أخرى
13:50 GMTفيلم جديد من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني
13:50 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو كازاخستان للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة
13:48 GMTمقتل 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين شرقي إسبانيا
13:43 GMTاليونان تستلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية... فيديو
13:40 GMTمصر تتوقع خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري
13:39 GMTأول تحرك من أمريكا بعد استهداف الإمارات والسعودية من قبل "أنصار الله"
13:31 GMTبوتين خلال لقاء الرئيس الإيراني: الوضع في أفغانستان يقلقنا
13:30 GMTالادعاء الأمريكي يقدم أدلة على ارتكاب عائلة ترامب عمليات احتيال
13:29 GMTإعلام: رئيس وزراء إسرائيل يدعو بوتين لعقد قمة روسية أوكرانية
13:21 GMTالمحكمة تفرج عن بوروشينكو وتجرده من جوازات سفره
13:20 GMTزيلينسكي في لقاء مع بلينكن: إنني أتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي
13:12 GMTالسيسي وملك البحرين يؤكدان أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي
13:12 GMTممثل روسيا في فلسطين يبحث التسوية بالشرق الأوسط مع القنصل البريطاني في القدس
13:07 GMTإطلاق أول كمبيوتر فائق الكم في ألمانيا
13:06 GMTجونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل
13:03 GMTمشاركة مصرية في أحدث مسلسلات منصة "ديزني +"
13:01 GMTوسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
12:56 GMTمطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات