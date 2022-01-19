اليونان تستلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية... فيديو
© Sputnik . French Armyرافال
© Sputnik . French Army
استلمت اليونان، اليوم الأربعاء، أول دفعة مكونة من 6 مقاتلات "رافال" الفرنسية، التي تم التعاقد عليها بموجب اتفاق دفاعي مع فرنسا أدى إلى زيادة التوترات مع خصم أثينا التاريخي وعضو الناتو تركيا.
وكانت اليونان قد تعاقدت على 24 مقاتلة "رافال" مع فرنسا في صفقة بتكلفة تزيد عن 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) في إطار سعيها لتحديث قواتها المسلحة وسط نزاع طويل الأمد مع تركيا على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
Καλώς ήρθατε σπίτι σας... @HAFspokesman @npanagioto @kmitsotakis @ChiefHNDGS... The game changers... 😉 @Dassault_OnAir #rafale #332sq #114cw #greece pic.twitter.com/eiHBqYAPPm— Didinos (k.s) (@didinos) January 19, 2022
وحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "طائرات رافال الجديدة التي هبطت اليوم جاهزة للإقلاع من أجل مستقبل أفضل وأكثر سلاما للمنطقة بأسرها".
كما أذاع التلفزيون اليوناني بثا حيا للطائرات الست الأولى وهي تقترب من قاعدة تاناغرا الجوية بالقرب من أثينا.
وكان البرلمان اليوناني قد صادق على اتفاقية دفاع مع فرنسا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنص على مساعدة كل منهما الآخر في حالة وجود تهديد خارجي.
#Greece's first six of 24 #Rafale fighter jets arrive at #Tanagra AFB from France. The jets will carry Meteor air-to-air missiles and are considered among the most advanced in the Aegean and east Mediterranean. https://t.co/mEOoMXxP3x pic.twitter.com/OxUhmW6H8T— John T Psaropoulos (@JTPsaropoulos) January 19, 2022
كما تضمن الاتفاق شراء 3 فرقاطات فرنسية بقيمة 3 مليارات يورو أخرى.
وأثارت الصفقات، التي جاءت بعد أزمة مالية استمرت عقدا من الزمان في اليونان، غضبا في تركيا، التي على خلاف مع أثينا بشأن قضايا من بينها الحدود البحرية والجرف القاري لكل منهما.
وتقول فرنسا إن الاتفاق لا يستهدف أي دولة ثالثة لكن يجب حماية اليونان التي تحرس الجانب الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي.
Greece's first 6 #Rafale aircraft arrived in Tanagra AFB, Greece earlier today. Greece has ordered a total of 24 Rafale aircraft.#HellenicAirForce pic.twitter.com/QTqTNYWJrh— Nomas21 (@Nomas_21) January 19, 2022