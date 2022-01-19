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https://arabic.sputniknews.com/20220119/خبيرة-تغذية-روسية-توصي-بتناول-عدد-من-الأطعمة-لتجنب-الإصابة-بالنوبة-القلبية-1056508664.html
خبيرة تغذية روسية توصي بتناول عدد من الأطعمة لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية
خبيرة تغذية روسية توصي بتناول عدد من الأطعمة لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من بين أهم ثلاثة أسباب للوفاة في العالم، لذلك من المهم للغاية الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم ومراقبة... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T05:14+0000
2022-01-19T05:14+0000
أخبار مجتمع
أمراض القلب والسكري والضغط
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كشفت خبيرة التغذية الروسية ليرا ليفسكي، عن مجموعة متنوعة من المنتجات المفيدة لنظام عمل القلب والأوعية الدموية في مقابلة مع "سبوتنيك".ونصحت الخبيرة بضرورة تناول عدد من المواد الغنية بفيتامين "سي"، مثل الكشمش الأسود ووردة المسك والكيوي، حيث يسهم هذا الفيتامين بتقوية جدران الأوعية الدموية.وخلصت الاختصاصية إلى أنه "للحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية، يجب تناول البصل والثوم يوميا، بالإضافة إلى فيتامينات "ب" الموجودة في البقوليات والخبز الكامل".
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أخبار مجتمع, أمراض القلب والسكري والضغط

خبيرة تغذية روسية توصي بتناول عدد من الأطعمة لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية

05:14 GMT 19.01.2022
© Fotolia / Bits and Splitsمشاكل في القلب
مشاكل في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Fotolia / Bits and Splits
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تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من بين أهم ثلاثة أسباب للوفاة في العالم، لذلك من المهم للغاية الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم ومراقبة مستويات الكوليسترول وفيتامين "سي".
كشفت خبيرة التغذية الروسية ليرا ليفسكي، عن مجموعة متنوعة من المنتجات المفيدة لنظام عمل القلب والأوعية الدموية في مقابلة مع "سبوتنيك".
ونصحت الخبيرة بضرورة تناول عدد من المواد الغنية بفيتامين "سي"، مثل الكشمش الأسود ووردة المسك والكيوي، حيث يسهم هذا الفيتامين بتقوية جدران الأوعية الدموية.

وأضافت الخبيرة أن "الأحماض الدهنية أوميغا 3 تدعم أيضًا صحة الأوعية الدموية". بالإضافة لتناول الأسماك الحمراء ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وكذلك بذور الكتان والصنوبر. كما وأن الكولاجين الموجود في مرق العظام يعتبر عنصرا بنيويا لجدران الأوعية الدموية في حال ضعفها. كما إن المغنيسيوم في المكسرات والبذور يدعم مستويات ضغط الدم الطبيعية ، لأنه يمكن أن يقلل من الإجهاد. "

وخلصت الاختصاصية إلى أنه "للحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية، يجب تناول البصل والثوم يوميا، بالإضافة إلى فيتامينات "ب" الموجودة في البقوليات والخبز الكامل".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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