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مركزية "فتح" تجدد الثقة في الرئيس عباس
مركزية "فتح" تجدد الثقة في الرئيس عباس
ترأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث ناقش الاجتماع عددا من... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T01:02+0000
2022-01-19T01:02+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أبو مازن
حركة فتح
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رام الله، 18 يناير- سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن اللجنة المركزية لحركة فتح جددت ثقتها في الرئيس عباس رئيس حركة فتح، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا لدولة فلسطين، بالإجماع.وجددت اللجنة المركزية، وبالإجماع، ثقتها في عضو مركزية "فتح"، عزام الأحمد، ممثلا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وفي السياق نفسه، انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع أيضا، عضوها حسين الشيخ، مرشحا لحركة "فتح" في اللجنة التنفيذية، وروحي فتوح وبالإجماع، مرشحا لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/بدعوة-من-عبد-المجيد-تبون-وفد-حركة-فتح-يصل-إلى-الجزائر-1056249642.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أبو مازن, حركة فتح

مركزية "فتح" تجدد الثقة في الرئيس عباس

01:02 GMT 19.01.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 18 أغسطس 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 18 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
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ترأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث ناقش الاجتماع عددا من القضايا الداخلية.
رام الله، 18 يناير- سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن اللجنة المركزية لحركة فتح جددت ثقتها في الرئيس عباس رئيس حركة فتح، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا لدولة فلسطين، بالإجماع.
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وجددت اللجنة المركزية، وبالإجماع، ثقتها في عضو مركزية "فتح"، عزام الأحمد، ممثلا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع أيضا، عضوها حسين الشيخ، مرشحا لحركة "فتح" في اللجنة التنفيذية، وروحي فتوح وبالإجماع، مرشحا لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
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