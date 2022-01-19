تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مركزية-فتح-تجدد-الثقة-في-الرئيس-عباس-1056507693.html
مركزية "فتح" تجدد الثقة في الرئيس عباس
مركزية "فتح" تجدد الثقة في الرئيس عباس
ترأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث ناقش الاجتماع عددا من... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T01:02+0000
2022-01-19T01:02+0000
2022-01-19T01:02+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أبو مازن
حركة فتح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825305_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_588267461678a5450e472fe88176aff3.jpg
رام الله، 18 يناير- سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن اللجنة المركزية لحركة فتح جددت ثقتها في الرئيس عباس رئيس حركة فتح، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا لدولة فلسطين، بالإجماع.وجددت اللجنة المركزية، وبالإجماع، ثقتها في عضو مركزية "فتح"، عزام الأحمد، ممثلا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وفي السياق نفسه، انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع أيضا، عضوها حسين الشيخ، مرشحا لحركة "فتح" في اللجنة التنفيذية، وروحي فتوح وبالإجماع، مرشحا لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/بدعوة-من-عبد-المجيد-تبون-وفد-حركة-فتح-يصل-إلى-الجزائر-1056249642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_406880e8ad906a878155703e9b06b91b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أبو مازن, حركة فتح
مركزية "فتح" تجدد الثقة في الرئيس عباس
ترأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث ناقش الاجتماع عددا من القضايا الداخلية.
رام الله، 18 يناير-
سبوتنيك
. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن اللجنة المركزية لحركة فتح جددت ثقتها في الرئيس عباس رئيس حركة فتح، رئيسا للجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا لدولة فلسطين
، بالإجماع.
وجددت اللجنة المركزية، وبالإجماع،
ثقتها في عضو مركزية "فتح"
، عزام الأحمد، ممثلا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع أيضا، عضوها حسين الشيخ، مرشحا لحركة "فتح" في اللجنة التنفيذية، وروحي فتوح وبالإجماع، مرشحا لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.