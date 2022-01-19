مقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان

إسلام آباد - سبوتنيك. وأكد شاهد عيان من خوست لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بعدما أطلقت طالبان النار على متظاهرين بالقرب من مسجد يعقوبي في مدينة خوست".وانطلقت التظاهرة في المدينة تنديداً بعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة.وأعلنت حركة طالبان في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من البلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.
وانطلقت التظاهرة في المدينة تنديداً بعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة.
وأعلنت حركة طالبان في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة. وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من البلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.