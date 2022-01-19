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مقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان
مقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان
أطلقت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) النار على متظاهرين في مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:09+0000
2022-01-19T12:10+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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إسلام آباد - سبوتنيك. وأكد شاهد عيان من خوست لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بعدما أطلقت طالبان النار على متظاهرين بالقرب من مسجد يعقوبي في مدينة خوست".وانطلقت التظاهرة في المدينة تنديداً بعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة.وأعلنت حركة طالبان في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من البلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/متحدث-طالبان-لـسبوتنيك-لا-توجد-اشتباكات-أو-أحداث-عنف-شمالي-أفغانستان-1056146442.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

مقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان

12:09 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 19.01.2022)
© REUTERS / Ali Kharaمظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Ali Khara
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أطلقت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) النار على متظاهرين في مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.
إسلام آباد - سبوتنيك. وأكد شاهد عيان من خوست لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بعدما أطلقت طالبان النار على متظاهرين بالقرب من مسجد يعقوبي في مدينة خوست".
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": لا توجد اشتباكات أو أحداث عنف شمالي أفغانستان
14 يناير, 09:49 GMT
وانطلقت التظاهرة في المدينة تنديداً بعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة.
وأعلنت حركة طالبان في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من البلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.
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