متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": لا توجد اشتباكات أو أحداث عنف شمالي أفغانستان

موسكو - سبوتنيك. وقال شاهين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هناك بعض المظاهرات وهذا أمر طبيعي، لكن ليس هناك أي عنف أو اشتباكات، كل شيء طبيعي".وكان عدد من الوسائل الإعلامية تحدث عن وقوع اشتباكات بين قوات طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، وبين وعناصر "جبهة المقاومة الوطنية" المعارضة لحكم الحركة.كما تناقلت معلومات عن ملاحقة عناصر طالبان مواطنين من قومية الأوزبك، ووقوع اشتباكات بين الجانبين، شمالي أفغانستان.وبسطت حركة طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة من شخصيات موالية لها، لإدارة شؤون البلاد.ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، بحيث تضم مختلف الشرائح الاجتماعية، والأعراق والطوائف المختلفة في البلاد.
وكان عدد من الوسائل الإعلامية تحدث عن وقوع اشتباكات بين قوات طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، وبين وعناصر "جبهة المقاومة الوطنية" المعارضة لحكم الحركة.
كما تناقلت معلومات عن ملاحقة عناصر طالبان مواطنين من قومية الأوزبك، ووقوع اشتباكات بين الجانبين، شمالي أفغانستان.
وبخصوص هذه الأنباء، قال متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": "لا صحة لهذا الكلام. فهناك مواطنون من قومية الأوزبك حاربوا إلى جانبنا، خلال العشرين عاما الماضية، وهم الآن يعملون في الحكومة، ويشاركون في إدارة المناطق في الشمال".