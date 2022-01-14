https://arabic.sputniknews.com/20220114/متحدث-طالبان-لـسبوتنيك-لا-توجد-اشتباكات-أو-أحداث-عنف-شمالي-أفغانستان-1056146442.html

متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": لا توجد اشتباكات أو أحداث عنف شمالي أفغانستان

متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": لا توجد اشتباكات أو أحداث عنف شمالي أفغانستان

نفى المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، سهيل شاهين، وجود اشتباكات مع "جبهة المقاومة الوطنية" المعارضة، شمالي أفغانستان. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T09:49+0000

2022-01-14T09:49+0000

2022-01-14T09:49+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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موسكو - سبوتنيك. وقال شاهين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هناك بعض المظاهرات وهذا أمر طبيعي، لكن ليس هناك أي عنف أو اشتباكات، كل شيء طبيعي".وكان عدد من الوسائل الإعلامية تحدث عن وقوع اشتباكات بين قوات طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، وبين وعناصر "جبهة المقاومة الوطنية" المعارضة لحكم الحركة.كما تناقلت معلومات عن ملاحقة عناصر طالبان مواطنين من قومية الأوزبك، ووقوع اشتباكات بين الجانبين، شمالي أفغانستان.وبسطت حركة طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة من شخصيات موالية لها، لإدارة شؤون البلاد.ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، بحيث تضم مختلف الشرائح الاجتماعية، والأعراق والطوائف المختلفة في البلاد.

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