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https://arabic.sputniknews.com/20220119/وفاة-أكبر-معمر-في-العالم-عن-عمر-112-عاما-1056612382.html
وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما
وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما
توفي الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي، الذي يعد أكبر معمر في العالم، وذلك عن عمر ناهز 112 عاما. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:25+0000
2022-01-19T10:25+0000
2022-01-19T10:25+0000
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "إي إف إي"، بأن دي لا فوينتي، مات، أمس الثلاثاء، في منزل بمدينة ليون، شمال غربي إسبانيا.يشار إلى أن الإسباني الراحل، تم تسجيله في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأنه أكبر معمر في العالم.ودخل دي لا فوينتي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.وولد دي لا فوينتي ولد في حي بوينتي كاسترو، في مدينة ليون الإسبانية في 11 فبراير/ تشرين الثاني 1909.وعمل الراحل في مجال التجارة، حيث كان تاجرا إسكافيا، وكانت بداية عمله في مصنع للأحذية عندما كان عمره وقتها 13 عاما.كان دي لا فوينتي، الذي نجا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، متزوجا من أنتونينا، ورزق منها بثمانية أطفال، وكان لديه 14 حفيدا و22 من أبناء الأحفاد.
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وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما
توفي الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي، الذي يعد أكبر معمر في العالم، وذلك عن عمر ناهز 112 عاما.
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "إي إف إي"، بأن دي لا فوينتي، مات، أمس الثلاثاء، في منزل بمدينة ليون، شمال غربي إسبانيا.
يشار إلى أن الإسباني الراحل، تم تسجيله في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأنه أكبر معمر في العالم.
ودخل دي لا فوينتي
موسوعة "غينيس"
للأرقام القياسية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وولد دي لا فوينتي ولد في حي بوينتي كاسترو، في مدينة ليون الإسبانية في 11 فبراير/ تشرين الثاني 1909.
وعمل الراحل في مجال التجارة، حيث كان تاجرا إسكافيا، وكانت بداية عمله في مصنع للأحذية عندما كان عمره وقتها 13 عاما.
كان دي لا فوينتي، الذي نجا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، متزوجا من أنتونينا، ورزق منها بثمانية أطفال، وكان لديه 14 حفيدا و22 من أبناء الأحفاد.